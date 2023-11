Quer trabalhar no Grupo Souza Lima? Veja vagas, locais e mais!

O Grupo Souza Lima, um grupo de empresas especializado e consolidado no mercado de segurança e terceirização de serviços, está com ótimas vagas de emprego em aberto no presente momento. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja quais são os principais cargos em aberto:

Controlador (a) de Acesso/ Porteiro – Jaguariúna – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Ascensorista – São Paulo – SP – Ascensorista;

Auxiliar de Limpeza – Valinhos – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Guarulhos – SP – Higienização / Esterilização;

Controlador de Acesso II – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Eletricista – São Paulo – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica: Encarregado de instalar painéis de comando de rampas, esteiras rolantes e elevadores, garantindo seu funcionamento adequado e seguro;

Manutencista – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Copeiro (a) de Diretoria – São Paulo – SP – Copa;

Auxiliar de Serviços Gerais (Acúmulo De Copa) – São Paulo – SP – Limpeza;

Vigilante – Zona Sul – São Paulo – SP – Fiscalização;

Líder de Limpeza – Zona Sul – São Paulo – SP – Limpeza;

Manobrista – São Paulo – SP – Manobrista;

Auxiliar de Monitoramento – Raposo Tavares – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Souza Lima

Sobre o Grupo Souza Lima, é válido frisar que a marca vem se consolidando em atender organizações de diversos portes e ramos de atividade. Essa variedade na atuação permite à operação vivenciar diferentes realidades e aprimorar a prestação de serviços para todos os segmentos.

Além disso, a longa trajetória da empresa, que já soma mais de 30 anos de atuação, confere às equipes o histórico e conhecimento acumulado necessários para que as melhores estratégias e modus operandi sejam aplicados com sucesso em todo o tipo de contrato.

Por fim, visa ser uma empresa de excelência em integrar soluções de terceirização em Segurança e Serviços agregando conhecimento, tecnologia e os valores da empresa para superar as expectativas do mercado. Ademais, sua missão é oferecer soluções integradas de terceirização em Segurança e Serviços, com qualidade que garanta ao cliente a tranquilidade necessária para cuidar de seu negócio, seu patrimônio e sua família.

Confira os benefícios

Cesta básica;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Vale-refeição.



Você também pode gostar:

Como se candidatar em um dos cargos?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!