Quer trabalhar no McDonald’s? Veja as vagas ABERTAS!

O McDonald’s, uma das maiores empresas de alimentação de todo o planeta, está contratando novos profissionais para preencher o seu time em solo brasileiro. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena conferir quais são os postos de trabalho em abertos no momento atual:

Atendente de Lanchonete – Cachoeirinha – RS – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Restaurante – Ribeirão Preto – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Restaurante – Curitiba – PR – Atendimento;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar Administrativo Júnior – São Paulo – SP – Administração Geral: Executar tarefas administrativas do restaurante, como controle de documentos, cadastro de funcionários, entre outros; Auxiliar na gestão e organização de arquivos e documentos. Atuar na elaboração e controle de planilhas e relatórios diversos;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente Geral de Loja – Curitiba – PR – Atendimento;

Auxiliar de Lanchonete – Rio de Janeiro – RJ – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente – Santa Bárbara D’Oeste – SP – Atendente / Recepção;

Analista Financeiro Administrativo – São Paulo – SP – Finanças;

Atendente de Fast Food – Balneário Camboriú – SC – Lanchonete, Fast Food.

Mais sobre o McDonald’s

Contando mais sobre o McDonald’s, podemos frisar que trata-se do líder no segmento de serviço rápido de alimentação. O McDonald’s se destaca pela qualidade dos produtos e do atendimento.

O McDonald’s é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação do mundo. Presente em 119 países, a rede possui mais de 33 mil restaurantes, onde trabalham 1,7 milhão de funcionários que alimentam diariamente mais de 64 milhões de clientes.

No Brasil, a rede é operada desde 2007 pela Arcos Dourados, master franqueada da marca McDonald’s em toda a América Latina. O primeiro restaurante do Brasil foi inaugurado em 1979, em Copacabana, Rio de Janeiro.

Confira alguns diferenciais da empresa

Salário competitivo e benefícios compatíveis com o mercado;

Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;

Ambiente de trabalho dinâmico e desafiador;

Treinamento e capacitação constantes;

Refeição no local;

Convênio médico e Odontológico;

Seguro de vida;

Vale Transporte.



Você também pode gostar:

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!