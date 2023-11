Quer trabalhar no Outback? Veja a lista de VAGAS ABERTAS!

O Outback, restaurante que pertence ao grupo Bloomin’ Brands International e faz história no Brasil há mais de 25 anos, está recrutando novas pessoas para o seu time. Quer dizer, se você sonha em trabalhar nessa gigante da alimentação, verifique a lista de oportunidades:

Atendente de Bar – Shopping Rio Mar – Aracaju – SE – Efetivo;

Atendente de Bar – Shopping West Plaza – São Paulo -SP – Efetivo;

Atendente de Bar – Unidade Super Shopping – Osasco – SP – Efetivo;

Atendente de Restaurante (Noturno) – Barra Shopping Sul – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Atendente de Restaurante (Noturno) – Norte Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Atendente de Restaurante (Noturno) – Outback Eldorado – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha I – Shopping Iguatemi – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha I – Shopping Santa Úrsula – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha Linha Fria (Noturno) – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha Linha Fria (Noturno) – Shopping Pátio Savassi – Belo Horizonte – MG;

Auxiliar de Delivery – Shopping Plaza Sul – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Delivery – Shopping Rio Mar – Aracaju – SE – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Cozinha – BH SHOPPING – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Cozinha – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Salão – Osasco – SP – Efetivo;

Auxiliar de Preparo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Jovem Aprendiz de Estoque – Guarulhos – SP;

Recepcionista – BH Shopping – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Recepcionista (Noturno) – BH Shopping – Belo Horizonte -MG – Efetivo;

Recepcionista – Osasco – SP – Efetivo;

Técnico em Manutenção – Madureira Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico em Manutenção – Taboão da Serra – SP – Efetivo;

Técnico em Manutenção – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre o Outback

Sobre o Outback, é interessante ressaltar que a rede possui 110 restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.

O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária oferecida somados à descontração no atendimento e as instalações aconchegantes.

Desde a inauguração do 1º Outback, até os dias atuais, os restaurantes são liderados por sócios da empresa, todos com grande experiência no ramo de alimentação, hospitalidade e gerenciamento de pessoas. Os sócios proprietários atuam diretamente no restaurante, sendo responsáveis pela operação e resultados de cada unidade.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde visualizar as vagas do Outback, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC!