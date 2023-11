R$ 2 bilhões em dívidas renegociadas beneficiando milhares de brasileiro

Desde o lançamento do programa Desenrola, quase R$ 2 bilhões em dívidas foram negociados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo federal. Os números consideram os procedimentos realizados até o último dia 2 de novembro.

Neste período, estima-se que mais de 1 milhão de débitos tenham sido totalmente negociados através do sistema do Desenrola. Os débitos que somaram R$ 2,1 bilhões, acabaram sendo quitados por pouco mais de R$ 262 milhões.

Em números absolutos, o governo federal estima que cerca de 590 mil brasileiros de todas as regiões do país aproveitaram a oportunidade para limpar o nome, e negociar as suas dívidas junto aos bancos, e outros credores.

“O desempenho sinaliza a confiança e aceitação da plataforma Desenrola por parte dos usuários, que encontram nela uma solução eficaz para a gestão financeira. Além disso, esses resultados refletem o potencial do programa de oferecer caminhos viáveis e sustentáveis para que a população brasileira volte a ter crédito”, diz o governo federal.

Fase 2

A nova fase do programa Desenrola está aberta desde o dia 9 de outubro, ou seja, ainda não completamos um mês de funcionamento. Nesta nova etapa, estão sendo realizadas negociações de dívidas bancárias, além de contas atrasadas de outros setores, como água, luz e saneamento, por exemplo. O comércio varejista também está comtemplado nesta nova fase.

Tais dívidas podem ser quitadas à vista, com descontos de mais de 80% em alguns casos. Existe ainda a possibilidade de negociar o débito através de parcelas em até 60 meses, considerando uma taxa de juros de 1,99% ao mês. Neste caso, a primeira parcela vence em 60 dias.

Bolsa Família no Desenrola

O governo federal considera que esta nova fase do Desenrola será maior do que a primeira, já que desta vez o foco estará nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Usuários do programa Bolsa Família que estão em situação de inadimplência, por exemplo, poderão ser atendidos nesta nova etapa do projeto.



O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também já antecipou que as pessoas que estão em situação de inadimplência por causa de dívidas do consignado do Auxílio Brasil também poderão ser atendidas pelo Desenrola, desde que ainda estejam no Cadúnico, ou que ao menos tenham uma renda per capita de até dois salários mínimos.

O sistema do Desenrola permite que o cidadão escolha o banco da sua preferência para realizar o seu procedimento de negociação da dívida.

“Desde a abertura da plataforma, débitos de até R$ 5 mil com os maiores descontos já podiam ser pagos a prazo, em até 60 meses. Agora as demais dívidas com valor atualizado em até R$ 5 mil também contarão com possibilidade de parcelamento. Novas dívidas que já estão no programa poderão ser incluídas na negociação a prazo ao longo dos próximos ciclos”, disse o Ministério da Fazenda.

Dados oficiais apontam que na primeira fase do Desenrola, cerca de R$ 20,5 bilhões foram negociados, considerando apenas o período de tempo entre os meses de julho e outubro. Foram 2,8 milhões de contratos negociados, de 2,2 milhões de clientes.

Acessando o Desenrola

De antemão, o cidadão interessado em entrar no Desenrola nesta nova fase, precisa criar uma conta no sistema gov.br. Trata-se de um procedimento simples, que dura apenas alguns minutos, e que pode ser feito por qualquer cidadão na internet. Basta entrar no portal oficial, e seguir os passos que são indicados no processo de criação da conta.

Quem já tem a conta, precisa verificar se o seu perfil é prata ou ouro, porque apenas estes perfis são aceitos na plataforma do Desenrola. Quem tem perfil bronze, precisa inserir novas informações de comprovação da identidade, para elevar a segurança do sistema e subir para o perfil prata ou ouro.