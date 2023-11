Rachel Bush desencadeia fúria sobre os árbitros: a esposa de Jordan Poyer chama a arbitragem de Bills vs Eagles

Raquel Bushesposa de Contas segurança Jordan Poyernão hesitou em criticar a arbitragem durante o jogo de roer as unhas do Buffalo Bills 37-34 derrota na prorrogação para o Philadelphia Eagles.

Levando para as redes sociais durante o jogo, Arbusto expressou sua frustração, focando especialmente em uma ligação no segundo trimestre que ela acreditava ter custado o Contas um touchdown.

“Não disse uma palavra sobre os árbitros durante todo o ano, mas a perda de um caça-tanques é culpa deles. Este jogo será 100% culpa deles se chegar a esse ponto”, Arbusto desabafou sobre ela História do Instagramquestionando quando será abordada a responsabilização pelas decisões oficiais.

Ela se concentrou em uma peça específica envolvendo Contas quarterback Josh Allen, onde foi sinalizado por castigo intencional, apesar de uma interação questionável com Águias Zagueiro Haason Reddick.

Arbusto compartilhou a observação de um fã sobre ela História do Instagramafirmando: “Josh Allen camisa está completamente rasgada. Não sei como não é uma coleira. O árbitro também tinha uma visão perfeita, lmao. Insano.”

Arbusto enfatizou ainda mais sua frustração, acrescentando, “Mas agora é aterramento intencional!! Gtfoh!!”

O História do Instagram também apresentou postagens de outros fãs, incluindo uma sugerindo Águias treinador principal Nick Sirriani conversa com autoridades e um comentário do ex- Águias Zagueiro Emmanuel Acho questionando se alguma ligação foi contra o Águias.

No rescaldo do jogo, Contas treinador principal Sean McDermott reconheceu as deficiências da equipe, dizendo: “Não fizemos jogadas suficientes. Não fizemos o suficiente ou fizemos jogadas suficientes e não fizemos o suficiente como treinador.”

Apesar da perda, McDermott enfatizou a resiliência de sua equipe.

The Bills, agora a décima cabeça-de-chave no Corrida dos playoffs da AFC, enfrente um caminho desafiador pela frente. A derrota, agravada por vários pênaltis, aumenta a pressão sobre suas aspirações aos playoffs.

O Búfalo Bills’ a derrota para os Eagles não se deveu apenas à arbitragem, mas ao impacto do árbitro Shawn Hochuli tripulação era evidente.

No intervalo, o Contas já havia acumulado 10 penalidades para 75 jardasdesafiando sua capacidade de garantir uma vitória.

Embora tenham se recuperado no segundo tempo e na prorrogação, as recorrentes decisões de arbitragem deixaram um gosto amargo.

Bills ainda tem esperança de chegar aos playoffs

O Contas, com um recorde de 6-6, entra em sua semana de despedida com as esperanças dos playoffs por um fio. O próximo jogo contra o Kansas City Chiefs representa um teste crucial para o time.

Numa época em que cada jogo conta, o Contas deve navegar por um calendário difícil de reta final e enfrentar não apenas os adversários, mas também a arbitragem.

A margem de erro é pequena no cenário competitivo AFCe a Contas precisa de quase perfeição para permanecer na corrida dos playoffs.