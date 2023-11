Rachel Zegler e estrelas de ‘Jogos Vorazes’ na estreia em Berlim em meio à greve do SAG

Rachel Zegler estava no centro das atenções com seus colegas de elenco na estreia de seu novo grande filme ‘Jogos Vorazes’ … mas não se preocupe, ela não está cruzando a linha de piquete do SAG aqui.

A atriz – que interpreta o papel principal em ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, uma prequela do cinema Jennifer Lawrence esteve anos atrás – se vestiu para impressionar no domingo em Berlim … onde ela e as outras estrelas foram ao tapete vermelho para a estreia mundial de seu filme.

Todo mundo estava ótimo, é claro, e RZ até parecia estar canalizando uma roupa que a personagem de J-Law, Katniss, usava nos filmes… então ela está prestando homenagem às heroínas antes dela.

Os outros atores no tapete com ela incluíam Hunter Schafer, Tom Blythe e Josh Andres Rivera. Nenhum sinal das outras estrelas – incluindo Peter Dinklage e Viola Davis – então parece que eles mantiveram esta saída relativamente pequena e apertada… apenas com o grupo principal de jovens.

Agora, a única coisa que vem à mente quando você vê isso – ou seja, atores participando de uma estreia, o que não acontece há um bom tempo – é… e a greve do SAG???

Claro, isso ainda está acontecendo no momento… com a guilda passando agora seu 114º dia de piquete enquanto eles continuam tentando chegar a um acordo com a AMPTP… que, aliás, enviou à SAG-AFTRA seu “melhor e final” oferta no sábado, algo que o sindicato está analisando agora.

Quanto a RZ e companhia. … eles estão em conformidade, porque o filme ‘Jogos Vorazes’ foi dispensado pelo SAG algumas semanas atrás. A razão pela qual eles eram elegíveis para uma exceção… aparentemente, a Lionsgate (o estúdio que distribui isso) não faz parte do AMPTP – o que é meio chocante, vendo como este filme (e todos os outros) são grandes projetos de grande sucesso .

Em qualquer caso… não há mal nenhum, não há falta. Zegler e seus amigos são livres para pressionar a divulgação de ‘Songbirds and Snakes’ – embora ainda não se saiba se isso vai colocar os traseiros nos assentos.