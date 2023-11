Saber se radar de velocidade multa carro no Rodízio é o desejo de muitos condutores. Acontece que o rodízio de carros em São Paulo é uma medida adotada de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

E visa controlar a emissão de poluentes e melhorar o trânsito na capital. A proibição de circulação varia de acordo com o final da placa do veículo, sendo 2 números finais restringidos em cada dia.

Desse modo, para que você possa tirar essa e outras dúvidas sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Radar de velocidade multa carro no Rodízio?

Assim como já dito anteriormente, saber se radar de velocidade multa o carro no Rodízio é uma dúvida bastante comum entre os motoristas. Pois, segundo a regulamentação de Rodízio de carros na cidade de São Paulo, a cada dia, somente veículos autorizados podem circular.

Assim sendo, caso os condutores não respeitem essas regras, podem, sim, levar multas. Além disso, caso eles violem alguma outra regulamentação também podem receber autuações, inclusive mais severas. Por exemplo, como excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança.

Confira as restrições do rodízio em São Paulo

De acordo com a regulamentação do Rodízio de carros de São Paulo, diversas regiões contém restrições, incluindo:



Você também pode gostar:

A Marginal do Rio Tietê;

Marginal do Rio Pinheiros;

Avenida dos Bandeirantes ;

Avenida Afonso D’Escragnole Taunay;

Complexo Viário Maria Maluf;

Avenida Presidente Tancredo Neves;

Avenida das Juntas Provisórias;

Viaduto Grande São Paulo;

Avenida Salim Farah Maluf e;

Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Melo (entre viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf).

No entanto, vale ressaltar que nos feriados e frequentemente em suas emendas, o rodízio é suspenso. Desse modo, proporcionando alívio aos motoristas que, de outra forma, estariam sujeitos às restrições.

Além disso, entre o final de um ano e o início do seguinte, também ocorre a suspensão do rodízio.

Como ocorre o monitoramento nas áreas de rodízio?

Durante os períodos de rodízio, câmeras e autoridades de trânsito, incluindo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), monitoram os veículos para identificar possíveis irregularidades.

Ademais, os radares de velocidade, inicialmente concebidos para controlar a velocidade dos motoristas, também auxiliam nesse monitoramento.

Assim, esses dispositivos não apenas registram infrações relacionadas à velocidade. Na verdade, também atuam como um “dedo-duro” eletrônico para quem trafega em áreas proibidas durante o rodízio.

Desse modo, mesmo os motoristas que respeitam os limites de velocidade estão sujeitos a multas se circularem em locais restritos nos horários determinados.

Veja como acontece a comprovação da infração

Ao receber a multa em casa, o motorista se depara com uma evidência visual do momento da infração.

Dessa maneira, o registro fotográfico, fornecido junto com a notificação, comprova inequivocamente que o veículo infringiu as regras do rodízio. Portanto, é praticamente impossível conseguir o cancelamento da punição devido às evidências.

Qual o valor da multa e demais consequências?

A infração de circular durante o rodízio acarreta uma multa de R$ 130,16, além da adição de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Essa penalidade financeira e pontuação na CNH visam dissuadir os motoristas de desrespeitarem as normas estabelecidas.

Aplicação da multa ocorre mesmo se o condutor respeitar os limites de velocidade, confira

Mesmo se o motorista estiver dentro dos limites de velocidade, os radares de velocidade realizam uma leitura eficiente das placas em dias de rodízio.

Sendo assim, isso significa que a conformidade com a velocidade estabelecida não é suficiente para evitar uma multa se o veículo estiver circulando em áreas proibidas.

Radar de velocidade multa carro no Rodízio: veja como se prevenir

Para se prevenir de punições, é necessário compreender os horários críticos do rodízio, o que também é crucial para o planejamento eficiente do deslocamento.

Além do mais, evitar circular nos períodos restritos reduz significativamente o risco de receber multas por descumprir as regras do rodízio.

Confira outras punições

Por fim, vale destacar que, além do valor monetário da multa, o motorista também enfrenta o acúmulo de pontos na CNH. Logo, pode resultar em penalidades mais severas e até mesmo na suspensão temporária do direito de dirigir.

Os radares de velocidade são fundamentais na fiscalização do rodízio em São Paulo. Dessa maneira, a conformidade com as restrições de circulação, a compreensão dos horários críticos e a adaptação a essas medidas são essenciais para evitar multas e manter a segurança e ordem no trânsito da cidade.

Agora que você já sabe se radar de velocidade multa carro no Rodízio, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!