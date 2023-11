Rafael Nadal pode cruzar o caminho de Taylor Swift no próximo ano graças a Travis Kelce

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e estrela pop Taylor Swift têm sido a história mais quente do esporte desde que começaram a namorar no mês passado, e agora os fãs de tênis estão se divertindo especulando se Rafael Nadal se cruzará com o casal em 2024, visto que o NFL campeão adora tênis.

Kelce, 34 anos, recentemente se tornou viral com seus tweets de quando estava na faculdade e alguns deles revelaram o amor pelo esporte que Nadal dominou nas últimas duas décadas.

Swift, 33 anos, também tem uma ligação com o tênis que remonta a quando ela tinha apenas 13 anos e cantou “America the Beautiful” no Aberto dos EUA.

É possível que o casal compareça à edição de 2024 dos Estados Unidos Grand Slamque está programado para começar dias antes do NFL a temporada começa no próximo ano.

Rafa Nadal ouve Taylor Swift

Nadal, 37 anos, certa vez compartilhou um vídeo dele ouvindo uma música de Swift enquanto se preparava para enfrentar Feliz Auger-Também no Finais ATP de 2022.

Se Swift e Kelce comparecerem a uma partida de Nadal, é seguro dizer que eles trocarão gentilezas depois.

Kelce uma vez escolhido John McEnroe como seu parceiro de tênis ideal porque ele também tem a paixão da lenda do tênis nas quadras.