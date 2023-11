Ragazzo ABRE VAGAS para Atendente, Auxiliar, Supervisor e mais!

O Ragazzo, famosa rede de restaurantes que segue o conceito de servir comida italiana no estilo fast-food, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho em aberto:

Supervisor (a) de Delivery – Indaiatuba – SP – Lanchonete, Fast Food: Garantir o controle financeiro do caixa, por meio do sistema, realizando entradas e baixas de vendas, conforme determinação da Rede. Assegurar a limpeza, manutenção e a organização do seu setor na abertura e término do turno de acordo com os padrões estabelecidos pela Rede e contribuir com a limpeza dos demais setores da loja;

Auxiliar de Cozinha – Vinhedo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Auxiliar de Atendimento – Vinhedo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Supervisor (a) de Vendas – Itatiba – SP – Lanchonete, Fast Food;

Atendente – Cidade Nova – Habib’s BH – Belo Horizonte – MG – Lanchonete, Fast Food;

Líder Operacional – Ragazzo Express – Anchieta – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo: Responsável pela Unidade, durante o seu turno de trabalho, tendo como atribuição o gerenciamento de pessoas, produtos, processos e equipamentos;

Líder de Unidade – Lapa – São Paulo – SP – Fast Food, Cafeteria;

Líder de Unidade – SANTO AMARO – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Atendente – Meio Período – Barão de Itapeteninga – SP – Lanchonete, Fast Food;

Líder de Plantão – Rafael de Barros (SP) – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Operador (a) de Caixa – Cotia – SP – Efetivo;

Garçom – Cotia – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Cotia – SP – Lanchonete, Fast Food;

Treinador – Rio de Janeiro – RJ – Lanchonete, Fast Food.

Mais sobre o Ragazzo

Sobre o Ragazzo, podemos frisar que a marca faz parte do Grupo Habib´s, empresa já consolidada no cenário brasileiro. Desde sua criação, o que sempre esteve presente no Ragazzo é o conceito de oferecer refeições e produtos de qualidade, pelo menor preço possível, com rapidez e atenção, herdados do Habib´s.

Em relação à arquitetura dos restaurantes, vale frisar que a lojas garantem um ambiente aconchegante, com decoração moderna. As lojas são abastecidas pela Central de Produção contando com a mesma estrutura verticalizada do Habib´s.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas do Ragazzo já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar a página do InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!