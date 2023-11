Raheem Mostert bate no gramado do MetLife Stadium depois que seu companheiro de equipe rasga Aquiles: “Isso tem que mudar”

Tele Golfinhos de Miami desmantelou o Jatos de Nova York em seus próprios redutos na sexta-feira, vencendo por 34-13 graças a um incrível esforço defensivo contra o novo quarterback titular Tim Boyle.

Zagueiro dos Golfinhos Tua Tagovailoa não teve seu melhor jogo, mas running back Raheem Mostert carregava a carga com 94 jardas em 20 corridas e dois touchdowns. Apesar da vitória para trazê-los para 8-3, os Golfinhos saem com um sabor agridoce na boca. Pass-rusher do segundo ano Jaelan Phillips sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que parece muito provavelmente será uma ruptura.

Raheem Mostert critica o gramado do MetLife Stadium

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Mostert aproveitou a oportunidade para expressar seu frustração com o gramado do MetLife Stadium e pede que mudanças sejam feitas no campo.

Mostert mencionou Aquiles rasgado de Aaron Rodgersque aconteceu no mesmo campo na semana 1. Houve várias lesões no final da temporada que ocorreram no gramado do estádio, mas nada foi feito para evitar mais lesões.

Em 2022, o Associação de Jogadores da NFL lançou uma iniciativa para conscientizar sobre os perigos de jogar em campos de grama sobre campos de grama naturalapelidado “#SaferFields“. A liga não se importou muito com isso e proprietários como Jerry Jones rapidamente lutou contra a noção de que os campos gramados causam mais ferimentos.

Você pensaria que uma lesão grave em um dos rostos mais importantes da liga, como Rodgers, seria a gota d’água antes que uma mudança real fosse feita. Dada a forma como os altos funcionários da NFL falaram sobre o assunto no passado, seria sensato não espere que nada mude tão cedo.