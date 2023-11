Raiders arrastados para a postagem de aniversário de Jimmy Garoppolo horas após o banco QB

Isso é Jimmy Garoppolo‘s aniversário, e como presente, os Las Vegas Raiders enviaram-lhe votos de felicidades nas redes sociais … algo pelo qual os fãs estão absolutamente torcendo pelo time – porque eles acabaram de colocar o QB no banco horas antes!

Las Vegas deixou de ser o chamador na quarta-feira, optando por uma escolha de quarta rodada Aidan O’Connell seguindo em frente.

Mas, em um aparente esforço para estender um ramo de oliveira ao quarterback, agora com 32 anos… o time deu-lhe uma mensagem em sua página X na manhã de quinta-feira.

“Junte-se a nós para desejar feliz aniversário a Jimmy Garoppolo!” os Raiders escreveram. “#RaiderNation.”

Claro, muitos em Preto e Prata acharam o gesto cruel, já que o time tinha acabado de sair do QB… e seu bom treinador, Josh McDaniels.

“Vocês bagunçaram tudo com isso 😂”, disse um fã. “Ele fica no banco, então vocês lhe desejam feliz aniversário 😂 ele provavelmente está tipo ‘não me desejem merda!!’”

Outro torcedor dos Raiders comentou: “Os colocamos no banco e nos dizem para desejar um feliz aniversário? Jogo frio 😂😂😂😂.”

No entanto, alguns aproveitaram a oportunidade para dançar no túmulo de Jimmy G… depois que ele não fez muito para ajudar o time 3-5 nesta temporada.

Este lance de Jimmy Garoppolo… Ele lançou uma interceptação em todos os jogos desta temporada. -180 para lançar um INT ✅pic.twitter.com/VV1hdTYyEP – Rede de Ação (@ActionNetworkHQ) 31 de outubro de 2023

“Feliz Dia do Banco, quero dizer aniversário 🎂 😂”, comentou um fã.

Surpreendentemente, esta não é a primeira vez que uma estrela da NFL é colocada no banco no dia do bolo… aconteceu com Andy Dalton quando ele estava com os Bengals também.