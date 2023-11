Raiders vencem Jets em festival de field goal, fazem Zach Wilson sufocar … de novo

Josh Jacobs correu para 116 jardas, Aidan O’Connell conectou-se com outro novato Michael Mayer para o único touchdown do jogo, e o Invasores de Las Vegas melhorou para 2 a 0 sob o comando do técnico interino Antonio Pierce, derrotando o New York Jets por 16 a 12 na noite de domingo.

Os Raiders (5-5) recusaram duas tentativas tardias dos Jets de se recuperar. Robert Spillane interceptou o passe de Zach Wilson no Las Vegas 15 faltando 1:22 para o fim, e depois que os Raiders chutaram, o impulso de Wilson para a end zone ficou incompleto na jogada final do jogo.

Jacobs encerrou uma seqüência de 14 jogos sem conseguir ganhar 100 jardas, conseguindo 27 tentativas enquanto Pierce se comprometeu com um ataque inicial, mas seu fumble no final do quarto período deu uma chance aos Jets (4-5).

O’Connell se tornou o segundo quarterback novato dos Raiders a vencer duas de suas três primeiras partidas – Mike Rae em 1976 foi o outro – passando para 153 jardas com uma interceptação.

Estava 9-9, com cada equipe fazendo três field goals, quando O’Connell se esforçou e encontrou Mayer na end zone no início do quarto período. A defesa de Las Vegas cuidou do resto.

Wilson passou para 263 jardas e Garrett Wilson pegou nove passes para 93 jardas, mas os Jets fizeram 36 tentativas consecutivas sem touchdown.

Os Jets só marcaram field goals no SNF

Greg Zuerlein acertou field goals de 47, 53, 30 e 45 jardas para o New York, que liderou por 9-3 após seu terceiro field goal no início do segundo quarto. Zuerlein fez pelo menos um field goal em 26 jogos consecutivos, estendendo a mais longa seqüência ativa da NFL.

Nova York teve oportunidades de assumir uma vantagem maior no início, mas teve todas as três tentativas de pontuação interrompidas por pênaltis. Os Jets entraram no jogo em último lugar na liga ao converter oportunidades de zona vermelha em touchdowns com 23,8%, embora apenas um desses ataques tenha entrado no Raiders 20.

Daniel Carlson fez seu segundo field goal, um arremesso de 54 jardas na jogada final do primeiro tempo, para colocar os Raiders em 9-6. No final do terceiro quarto, DeAndre Carter retornou um punt de 32 jardas para o Jets 45. Os Raiders converteram um quarto para 1 antes do drive parar, e Carlson chutou um field goal de 40 jardas para empatar.

Depois que Mayer colocou os Raiders à frente com a primeira recepção de TD de sua carreira, os Jets responderam com uma captura e corrida de 35 jardas de Breece Hall. Mas esse impulso só resultou em outro field goal.

ERROS DE ROOKIE

O’Connell se atrapalhou e interceptou jogadas consecutivas no final do primeiro quarto. Pierce tentou contestar a escolha, mas não foi autorizado porque todas as viradas são revisadas automaticamente. O desafio abortado custou-lhe um tempo limite.

LESÕES

Jatos: LB CJ Mosley entrou na tenda médica azul no quarto período. … Garrett Wilson pareceu machucar o pulso no terceiro quarto, mas voltou ao jogo.

Raiders: O tenente Kolton Miller não jogou devido a uma lesão no ombro. Jermaine Eluemunor saiu do lugar certo para jogar nessa posição e Thayer Munford começou no RT. … CB Marcus Peters (joelho) jogou após ser listado como questionável. CB Amik Robertson sofreu uma concussão no início do segundo quarto ao tentar enfrentar Hall.

A SEGUIR

Jets: Em Buffalo, no domingo, em uma partida da AFC East.

Raiders: Em Miami, no domingo, seu único jogo fora de casa em seis semanas.