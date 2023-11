Ramona Singer afirma que não era racista em ‘RHONY’

Ramona Cantoraestá insistindo que NÃO é racista e diz que não tem má vontade em relação a sua ex-colega de elenco de ‘Real Housewives of New York’ Eboni K. Williams … que diz que quase desistiu do programa por causa do suposto comportamento de Ramona.

Fontes próximas a Ramona disseram ao TMZ… ela está chateada por estar envolvida em alegações de intolerância e racismo – especialmente porque a produtora de ‘RHONY’ investigou as acusações há 2 anos e deu-lhe autorização para continuar trabalhando em vários reality shows. projetos.

Disseram-nos que ela também acredita que todo o caso foi exagerado… referindo-se ao caso desta semana Feira da Vaidade relatório, que alegou que Ramona usou um insulto racial em uma conversa com um membro negro da tripulação durante a 13ª temporada.

Devemos ressaltar, várias fontes nos disseram em 2021, que Ramona foi inocentada após uma investigação de terceiros porque nada foi encontrado que corroborasse as alegações de Eboni.

Nossas fontes são inflexíveis: Ramona nunca usou uma palavra racial durante a 13ª temporada e ela não é racista de forma alguma.

A peça VF também contou com uma entrevista com Eboni, a primeira mulher negra do programa a se tornar colega de elenco em suas 13 temporadas.

Ela alegou que Singer perguntou por que “a maioria” dos negros não tinha pais em suas vidas durante uma chamada de treinamento, ironicamente, centrada na insensibilidade racial.

Eboni afirma que Ramona disse: “E se eles não tiverem pai? Por que não posso dizer isso? A maioria deles não tem.” Veja bem, ela supostamente disse essas palavras a dois representantes da justiça racial, um publicitário da Bravo e um especialista em comunicações da NBCUniversal.

Apesar das alegações, nossas fontes dizem que Ramona insiste que sempre gostou de Eboni e deseja a ela nada além do melhor.

Ela também ainda é amiga de Luann de Lesseps, Sonja Morgan dar Dorinda Medley — assim como todas as outras mulheres que participaram do programa com ela. No entanto, devido às consequências da controvérsia, ela não os viu com tanta frequência.

Ela também foi retirada da próxima BravoCon em Las Vegas, depois de cavar um buraco mais fundo para si mesma enquanto conversava com Página seis para refutar as alegações do relatório VF.