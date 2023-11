Rams enfrentando incerteza com a lesão de Stafford: implicações de fantasia para seus receptores

To futuro do confronto de domingo entre os Rams de Los Angeles e a Green Bay Packers está em jogo, enquanto a incerteza obscurece a disponibilidade do quarterback estrela dos Rams, Matthew Stafford. Uma lesão no polegar sofrida durante uma colisão com o capacete de um zagueiro no último domingo contra o Dallas Cowboys colocou em risco a participação de Stafford.

Stafford esteve visivelmente ausente do treino de quarta-feira, um forte indicador de que ele pode ficar afastado dos gramados no próximo jogo. Com despedida marcada para o Carneiros na semana 10, há uma tentação iminente de dar Stafford a pausa tão necessária, permitindo ao seu ferimento uma janela de cura estendida.

O próximo homem para o Carneiros parece ser Brett Rypien, que anteriormente dirigiu o Denver Broncos por três jogos entre 2020-22. Rypien foi para o Rams durante esta entressafra e pode ser colocado no centro das atenções mais cedo do que o esperado.

Jourdan Rodrigue, do The Athletic, relatou que os resultados dos testes em StaffordOs resultados positivos foram um tanto tranquilizadores, alimentando esperanças de uma recuperação mais rápida. “Os testes no polegar de Stafford foram melhores do que o esperado”, disse ela. Este sentimento foi ecoado pelo técnico do Rams, Sean McVay, que afirmou que daria Stafford “logo antes do jogo” para decidir se está pronto.

Apesar de ter perdido oito jogos na época passada, a resiliência de Stafford é inquestionável. Ele já teve sua cota de batalhas contra lesões no passado e, se a história servir de indicador, estará ansioso para entrar em campo no domingo. No entanto, a gestão dos Rams enfrenta um dilema: devem pressionar o seu craque ou dar prioridade à sua saúde a longo prazo?

Ângulo do futebol fantástico: os receptores dos Rams sem Stafford?

Para gerentes de futebol fantasia, StaffordA ausência potencial de S.A. levanta uma questão candente: quão confiáveis ​​são os Carneiros‘ receptores esta semana? Com Stafford fora e Enrugamento potencialmente dentro, uma mudança na dinâmica do jogo de passes é inevitável. O Carneiros poderia confiar muito em seu jogo de corrida neste domingo

Dado Enrugamentoexposição limitada como titular e o Empacotadores‘ defesa formidável, os proprietários de fantasia podem querer moderar as expectativas. Se Stafford for confirmado, pode ser uma boa ideia explorar outras opções ou estar preparado para retornos potencialmente modestos do corpo receptor dos Rams.