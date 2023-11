Ranking Pound-for-Pound do MMA: Alex Pereira está entre os 5 lutadores após a segunda conquista do título do UFC?

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Indo para UFC 295, tudo o que sabíamos é que o palco estava montado no Madison Square Garden para o surgimento de dois novos campeões. Esses campeões acabaram sendo Alex Pereira e Tom Aspinallque usou seu poder de nocaute para vencer Jiri Prochazka e Sergei Pavlovichrespectivamente.

Os resultados de sábado garantiram que o ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting seria abalado mais uma vez, mas até que ponto Pereira e Aspinall subiram?

Alex Pereira provou que pode ser o peso médio número 1 do MMA. E agora ele é o número 1 no meio-pesado. Mas será que ele tem motivos para ser o lutador peso por peso número 1 do mundo?

O ritmo recorde do brasileiro rumo ao status de campeão de duas divisões certamente o coloca na conversa, mas no final nosso painel parou de colocá-lo entre os 5 primeiros, com votos que o colocaram em quinto e em 11º lugar.

Se você está argumentando a favor de Pereira ser mais alto, você apontaria sua impressionante ascensão ao topo de duas divisões com menos de uma dúzia de lutas profissionais de MMA em seu currículo, além de uma força absurda de calendário. As vitórias de Pereira no UFC agora incluem Prochazka, Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland, todos antigos ou atuais campeões no auge ou próximo a eles. E três desses nomes ele guardou à distância.

O argumento contra apontaria para o escasso trabalho de Pereira dentro do octógono. Por mais impressionante que tenha sido nas lutas que conquistou, parece um pouco estranho ver seu nome mais alto do que lutadores com registros muito mais extensos, como Demetrious Johnson, Aljamain Sterling, Max Holloway, Kamaru Usman e até Adesanya. Não vamos esquecer que Adesanya realmente nocauteou Pereira em seu encontro mais recente e ainda assim está sete posições atrás de Pereira em nosso ranking. MMA às vezes é engraçado.

Então, por enquanto, o número 6 parece certo para Pereira, com apenas uma escalação de alguns dos lutadores mais condecorados do jogo pela frente. O fato de ele ter chegado até aqui é uma prova de suas habilidades extraordinárias.

Apenas algumas posições abaixo está nosso novo número 1 dos pesos pesados, o campeão interino do UFC, Tom Aspinall. A estrela inglesa faz sua estreia no peso por peso e, como Pereira, ultrapassa vários nomes consagrados até chegar ao 11º lugar.

Isso pode parecer um pouco alto, mas é difícil não ficar animado com um peso pesado que acabou de matar o bicho-papão de sua divisão, encerrou a recuperação de uma lesão devastadora e está a poucos meses de completar 31 anos. Se Aspinall quer mesmo ser um campeão de luta, o recorde dos pesos pesados ​​do UFC de três defesas consecutivas de título está bem ao seu alcance.

Muito disso dependerá se ele terá a chance de defender seu título interino e se esse status provisório for eventualmente atualizado na ausência do campeão indiscutível Jon Jones. “Bones” e o rival Stipe Miocic insistiram que só planejam lutar entre si depois que seu cartão amarelo no UFC 295 foi adiado devido a uma lesão de Jones que pode colocá-lo na prateleira até meados de 2024.

Aspinall merece o direito de enfrentar um desses homens se puder, mas se essas lutas nunca se concretizarem, será a próxima geração de pesos pesados ​​que Aspinall terá que trabalhar para continuar a construir seu legado.

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta verdadeira e certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.