Rapinoe se retira aos prantos: Obrigado a todos que estiveram nesta jornada comigo

Megan Rapinoeque se despediu do futebol no sábado devido a uma lesão infeliz nos primeiros minutos da final da NWSL, agradeceu a todos que fizeram parte de sua extraordinária carreira após seu último jogo.

“Definitivamente não foi como eu imaginava este último jogo… Tenho quase certeza de que rompi o tendão de Aquiles.” Rapinoe comentou com um sorriso amargo na transmissão da CBS.

“É uma piada de mau gosto” – Rapinoe ao perder um pênalti crucial enquanto os EUA estão foraLAPRESSE

“Estou orgulhoso do nosso (OL Reinado) grupo, obviamente eles deram tudo de si. Gotham é muito merecedor (do título), eles tiveram um ótimo ano. E só agradecer a todos que estiveram nessa jornada durante todo esse tempo. Tem sido inacreditável. Talvez fora disso, eu não teria escrito de forma diferente. Estou muito orgulhosa de toda a minha carreira e muito grata por tudo que ela me deu”, acrescentou.

Bicampeão mundial com os EUA, medalhista de ouro em Londres 2012 e vencedor da Bola de Ouro 2019, Rapinoena partida que marcou sua despedida do esporte profissional, foi forçada a se aposentar devido a lesão logo aos seis minutos de jogo.

Rapinoe escorregou no terceiro minuto em uma jogada sem contato com jogadores adversários e caiu no chão na final entre seu time, OL Reinadoe NJ/NY Gotham começou.

O lendário jogador não conseguiu continuar com a lesão e logo depois saiu de campo aos prantos, mancando, com a ajuda de OL Reinado equipe médica e sob aplausos da torcida no Snapdragon Stadium, em San Diego, EUA.

Antes de sair do verde e encerrar sua brilhante carreira de forma tão infeliz e triste, Rapinoe recebeu um abraço de Ali Guerreirouma amiga próxima – mas uma rival no sábado, enquanto ela jogava pelo Gotham – que também foi bicampeã mundial pelo USWNT e que também pendurava as chuteiras esta noite.

Também nas arquibancadas estava Sue Pássaro, RapinoeParceiro de, ex-jogador de basquete e nome histórico da WNBA.

Gotham conquistou seu primeiro título da NWSL com uma vitória por 2 a 1 sobre OL Reinado graças à Espanha Ester Gonzálezque marcou o segundo e último gol dos nova-iorquinos.

Em uma “Gotham Espanhola” com forte sabor espanhol em seu elenco e comissão técnica, González e Maitane Lopez se tornaram os primeiros jogadores espanhóis a vencer a NWSL e compatriota Juan Carlos Amoros tornou-se o primeiro técnico espanhol a conquistar o título da liga feminina dos EUA.