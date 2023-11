Rashida Tlaib censurada pelo Congresso pela retórica Israel-Hamas em forte repreensão

TA Câmara votou na noite de terça-feira para censurar a deputada democrata Rashida Tlaib, de Michigan – a única palestina americana no Congresso – uma repreensão extraordinária à sua retórica sobre a guerra Israel-Hamas.

A contagem de 234-188 ocorreu depois que um número suficiente de democratas se uniu aos republicanos para censurar Tlaib, uma punição um passo abaixo da expulsão da Câmara. A congressista com três mandatos tem sido alvo de críticas pelas suas opiniões sobre o conflito de décadas no Médio Oriente.

Os resultados da polêmica votação, em que 22 democratas votaram a favor da censura de Tlaib.

O debate sobre a resolução de censura na tarde de terça-feira foi emocionante e intenso. O deputado republicano Rich McCormick, da Geórgia, promoveu a medida de censura em resposta ao que chamou de promoção da retórica anti-semita por Tlaib. Ele disse que ela “cobrou falsidades inacreditáveis ​​sobre nosso maior aliado, Israel, e o ataque de 7 de outubro”.

Muitos democratas ficaram ao lado de Rashida Tlaib

Com outros democratas ao seu lado, Tlaib defendeu a sua posição, dizendo que “não será silenciada e não deixarei que distorçam as minhas palavras”.

Tlaib acrescentou que as suas críticas ao Estado judeu sempre foram dirigidas ao seu governo e à sua liderança sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“É importante separar as pessoas e o governo”, disse ela. “A ideia de que criticar o governo de Israel é antissemita estabelece um precedente muito perigoso. E tem sido usada para silenciar diversas vozes que defendem os direitos humanos em toda a nossa nação.”

Essas críticas atingiram novos patamares depois do ataque de 7 de Outubro do grupo terrorista Hamas que deixou centenas de israelitas mortos e muitos feridos. Tlaib, que tem família na Cisjordânia, foi alvo de forte reprovação depois de não ter condenado imediatamente o Hamas após o ataque.

Os democratas apoiaram Tlaib e ajudaram a derrotar uma resolução inicial de censura contra ela na semana passada. Mas desde então, muitos dos seus colegas, incluindo membros judeus proeminentes, tornaram-se mais conflituosos sobre a sua retórica sobre a guerra, especialmente por causa de um slogan que ela tem usado frequentemente e que é amplamente visto como um apelo à erradicação de Israel.

A medida avançou na terça-feira e foi levada às pressas para votação final.

O deputado Brad Schneider, democrata de Illinois, o único democrata a votar com os republicanos na terça-feira para promover a resolução de censura, disse acreditar que era importante debater o slogan “do rio ao mar”.

“Não é outra coisa senão o apelo à destruição de Israel e ao assassinato de judeus”, disse o Judeu Democrata. “Sempre defenderei o direito à liberdade de expressão. Tlaib tem o direito de dizer o que quiser.”

Ele acrescentou: “Mas não pode ficar sem resposta”. Não ficou claro se Schneider apoiaria a resolução sobre a aprovação final.

Embora a censura de um legislador não tenha qualquer efeito prático, equivale a uma severa reprovação por parte dos colegas, uma vez que os legisladores que são censurados são convidados a permanecer no plenário da Câmara enquanto a resolução de censura contra eles é lida em voz alta.

Tlaib se torna o segundo muçulmano-americano admoestado este ano

Com a votação, Tlaib tornar-se-á a segunda mulher muçulmana-americana no Congresso a ser formalmente advertida este ano pelas suas críticas ao Estado judeu. A deputada Ilhan Omar, republicana de Minnesota, foi removida em fevereiro do Comitê de Relações Exteriores da Câmara por comentários semelhantes que fez sobre Israel.

A pressão de censura resultou numa votação dramática no plenário da Câmara em meio a tensões políticas sobre a guerra mortal entre Israel e Hamas. Embora a maioria de ambos os partidos tenha historicamente permanecido firmemente ao lado de Israel, surgiram divisões no Partido Democrata sobre a resposta americana.

Alguns na esquerda criticaram a posição do presidente Joe Biden e instaram-no a impor condições ao apoio dos EUA a Israel, à medida que a sua campanha militar agressiva aumenta o número de mortos palestinos.

Embora a votação contra Tlaib ocorra no contexto extraordinário da guerra, a pressão para censurá-la faz parte de um padrão crescente na Câmara.

A censura sempre foi vista como uma punição de último recurso, apenas um passo abaixo da expulsão e a ser desencadeada apenas para os delitos mais flagrantes. Mas as resoluções de censura estão rapidamente a tornar-se rotina na Câmara, muitas vezes utilizadas de forma surpreendentemente partidária.

O novo presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciou alegremente o total de votos contra Tlaib.

Muitos democratas e alguns republicanos que se opuseram à censura de Tlaib citaram a liberdade de expressão e alertaram sobre o precedente que isso abriria.

“Esta resolução não só degrada a nossa Constituição, mas também barateia o significado da disciplina neste órgão para pessoas que realmente cometem ações ilícitas como suborno, fraude, agressão violenta e assim por diante”, disse o deputado Jamie Raskin, D-Md., que defendeu Tlaib contra a resolução no plenário na noite de terça-feira.

Uma segunda resolução de Deputada Marjorie Taylor Greene, R-Ga., para censurar Tlaib também havia sido agendada para uma votação processual na noite de terça-feira. Mas essa medida foi suspensa depois que a resolução de censura de McCormick avançou para votação final.