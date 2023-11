Raush Manfio se separa do PFL após polêmica luta contra Natan Schulte

Raush Manfio não tem mais contrato com a Professional Fighters League.

O campeão dos leves do PFL de 2021 anunciou na segunda-feira nas redes sociais que é oficialmente um agente livre, uma decisão que ocorre mais de quatro meses depois de ele ter ido longe em uma partida altamente criticada com o amigo de longa data e parceiro de treino Natan Schulte.

Manfio escreveu em seu português natal: “Gostaria de anunciar que não faço mais parte do PFL, mas também agradecer [PFL] por todos esses anos com a promoção. Entramos pela porta da frente e saímos de cabeça erguida, sabendo que não era assim que queríamos terminar esta temporada, mas o ano ainda não acabou.”

Manfio e Schulte, este último padrinho da filha de Manfio, foram criticados por não brigarem agressivamente quando se enfrentaram no PFL 6, em junho. A promoção logo depois suspendeu os dois atletas da temporada, e Shane Burgos avançou para as semifinais no lugar de Schulte.

Em julho, Manfio disse ao MMA Fighting que “claramente tivemos atuações ruins”, mas acrescentou que não foi intencional. Ele revelou naquela entrevista que tinha contrato até dezembro de 2024.

“Meu maior medo é que o PFL diga que estou suspenso da temporada de 2023, como eles fizeram, e depois me mandem uma mensagem em fevereiro de 2024 para informar que não querem mais trabalhar comigo”, disse Manfio em julho, citando o prazo. A PFL teve que se separar dele antes do início da temporada de 2024. “A acusação de que lutamos abaixo dos padrões é terrível. Se houvesse dois caras que nunca se conheceram e brigaram muito, eles não teriam feito isso. Você pode ver claramente que eles usaram nossas histórias como grandes amigos para beneficiar outro cara, eles estavam pagando muito dinheiro, para colocá-lo na frente. É uma abertura que eles viram.”

Ex-campeão do PFL e do Titan FC, Manfio tem 17-5 no esporte, com vitórias sobre nomes como Anthony Pettis e Clay Collard. O peso leve do American Top Team deixa o PFL com um recorde da empresa de 6-2, tendo perdido duas das últimas três.

“Onde você quer me ver lutando agora?” ele escreveu em seu post na segunda-feira. “Mal posso esperar por este próximo passo na minha carreira. Golaço [Entertainment’s Brian Butler] é meu empresário e está atrás de lutas para mim este ano. Obrigado a todos pelo carinho, em breve atualizarei vocês.”