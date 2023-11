Reabilitação Oral: Secretaria Municipal de Saúde resgata a autoestima dos penedenses

Trabalho do setor de Saúde Bucal da SEMS atende pacientes com próteses dentárias

Autoestima é a imagem que cada um tem de si. Um belo sorriso integra o conjunto deste valor. Por diversos motivos, a reabilitação oral era algo impensado para alguns pacientes. Mas, a Prefeitura de Penedo – através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) – trabalha o resgate da autoestima e também pela saúde e bem estar da população, atendendo pacientes com prótese dentária, totalmente de graça.

A Coordenadora de Saúde Bucal da SEMS Penedo, Edilaine Soares, explica que a reabilitação é importante em vários fatores, não apenas estéticos, mas também nos quesitos saúde e bem estar.

“A reabilitação está relacionada em restabelecer função de mastigação: por questão de estética porque ninguém consegue sorrir e interagir saudavelmente sem a presença de dentes ou com a dentição incompleta: e saúde, claro, porque remove infecções. Além disso, uma dentição completa e bem articulada evita problemas maxilomandibulares, que por sua vez, podem desenvolver transtornos como ansiedade, bruxismo e problemas na articulação temporomandibular. E transtornos maiores e mais complexos no futuro”, fundamenta Edilaine Soares.

O trabalho de reabilitação oral promovido no governo Ronaldo Lopes/João Lucas é cotidiano, com entrega mensal de aproximadamente 30 próteses dentárias.

“Para o usuário ter acesso, basta ir até a sua unidade de saúde e passar por uma consulta odontológica. O cirurgião vai identificar se o paciente possui alguma cárie, se precisa extrair algum dente, para então ser encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para passar pelo protesista”, acrescenta a Coordenadora de Saúde Bucal da SEMS, frisando que, em alguns casos, o paciente necessita de procedimentos clínicos, daí a necessidade de passar primeiro pela Atenção Primária..

A Secretária de Saúde Wannina Mendonça destaca a importância da saúde bucal para a população e informa que, em breve, o CEO estará em novas instalações.

“A saúde bucal é fundamental para todas as pessoas e o nosso dever, enquanto gestão e com apoio do prefeito Ronaldo Lopes, é buscar garantir esse direito aos penedenses. Em breve, vamos entregar o Complexo de Saúde Dr Hélio Lopes, que dará um atendimento mais adequado aos pacientes que frequentarem o Centro de Especialidades Odontológicas. Com a nova instalação, vamos poder aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas com prótese dentária, contribuindo significativamente na melhora da qualidade de vida da população”, afirma Wannina Mendonça.

Texto Roberto Miranda – jornalista SEMS Penedo

Fotos Arquivo Coordenadoria de Saúde Bucal