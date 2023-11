Reação: Dana White anuncia três grandes lutas pelo título para dar início ao UFC 2024

O primeiro trimestre de 2024 já tem quatro lutas pelo título do UFC marcadas depois que Dana White fez um anúncio de grande sucesso na tarde de segunda-feira.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Steven Marrocco do MMA Fighting reagem ao anúncio do CEO do UFC que Sean Strickland x Dricus Du Plessis pelo título dos médios será a atração principal do UFC 297 em 20 de janeiro em Toronto, Alexander Volkanovski x Ilia Topuria pelo O campeonato dos penas acontecerá no UFC 298 em fevereiro, e Sean O’Malley x Marlon Vera 2 acontecerá no UFC 299 em março pelo título dos 135 libras. Tanto o UFC 298 quanto o UFC 299 não têm data, local ou local anunciado neste momento.

Além disso, o painel classifica as três novas lutas pelo título em ordem de intriga e interesse, o que o anúncio pode significar para o UFC 300 e muito mais.

