Reação: Entendendo a aquisição do Bellator pela PFL, o que tudo isso significa

O Bellator como o conhecemos não existe mais.

Após a tão esperada aquisição do Bellator pela PFL, Shaun Al-Shatti, Jed Meshew e Damon Martin do MMA Fighting reagem aos eventos de segunda-feira e à entrevista do presidente da PFL, Donn Davis, no A hora do MMA sobre a visão do PFL e do Bellator daqui para frente. O que devemos pensar sobre o resultado final da venda do Bellator? Os planos do PFL estão destinados a criar um 1B para o 1A do UFC ou isso é apenas a história se repetindo? A liquidação de segunda-feira é um bom ou mau desenvolvimento para os fãs do esporte, mas, mais importante, é um bom desenvolvimento para os próprios atletas? E como o Bellator será lembrado?

