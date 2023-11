Real Madrid finaliza plano até 2029

O Real Madrid concluiu o processo de consolidação da sua nova geração de jogadores, já consolidada sob Ancelotticom a renovação Fede Valverdeanunciado nesta quinta-feira pelo clube, até 2029.

Em apenas duas semanas Vinicius (2027), Rodrygo (2028) e Camavinga (2029) assinaram novos contratos. Tchouameni está contratado até 2028 e Bellingham até 2029.

Assim, o clube pode ficar tranquilo pelos próximos cinco anos. Tudo o que falta fazer é fazer MilitaresOficial de contrato, também até 2028.

O clube decidiu há algum tempo investir nos melhores talentos da Europa e do mundo depois de anos de procura, primeiro nos Galácticos e depois nos Cristiano, James, Bale e Hazard.

Valverde foi o primeiro a chegar em 2015, Vinicius em 2018, Rodrygo um ano depois, e o impulso para a juventude foi então reforçado com Camavingae um ano depois com Tchouameni.

Entretanto, para reforçar a defesa, foram contratados jogadores experientes como Alaba, Mendy e depois Rudiger.

No gol, Courtois é outro jogador experiente. Durante o verão, a política de apoio aos jovens talentos repetiu-se com Arda Gulerque tem emocionado todos os dias em Valdebebas, embora ainda não tenha conseguido estrear-se pelo Ancelotti.

Ele poderia fazer isso em breve. Tal como acontece com Valverde, Bellingham e Camavinga, tem contrato até 2029.

Endrick é o próximo

Esse compromisso também continuará com Endrickassinado em dezembro de 2022, mas que continuou a desenvolver-se em Palmeiras.

Ele acaba de ser convocado para a Seleção Brasileira e finalmente está deslumbrando em nível de clube. Na próxima temporada, aos 18 anos, ele ingressará Real Madrid. Seu contrato será o mais longo, até 2030.

CEO da Apple, Tim Cook, visita instalações do Real Madrid e conhece jogadores

Resta saber se o Real Madrid irá optar por um futuro Galáctico, embora existam apenas duas opções que se enquadram no perfil: Mbappé e Haaland.

Real Madrid fez o acordo com Fede Valverdeque chegou a Madrid em julho de 2016 aos 18 anos, oficializado na última quinta-feira.

Desde que chegou, ele fez seu nome no Real Madrid e se tornou um jogador-chave tanto para Ancelotti quanto para os dirigentes do clube.

Além disso, mostrou que é um jogador de equipe e um jogador abnegado, capaz de atuar em diversas posições (ala, lateral…) que nem sempre são comuns para ele, mas beneficiam a equipe.

Sem hesitação

Apesar dos rumores sobre uma possível saída, o uruguaio deixou claro que deseja alcançar o sucesso com a camisa alvinegra.

É por isso que ele rejeitou todas as outras ofertas para aceitar aquela que o liga Real Madrid até 2029.

Sem Casemiro, Modric e Kroos no comando, Fede deu um passo à frente no vestiário para ser o futuro líder do meio-campo.

O jogador está convencido de que pode ser o capitão de uma próxima geração que promete muito para o Los Blancos.