Realizado fora de Maceió pela primeira vez, FAF promove Conselho Arbitral em Penedo

Pela primeira vez na história do futebol profissional do estado, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) realizou o Conselho Arbitral fora de Maceió, e Penedo foi a cidade escolhida para a agenda de trabalho que define o calendário das competições do próximo ano.

O evento inédito reuniu, no auditório da Casa de Aposentadoria, dirigentes de todos os clubes da 1ª Divisão, profissionais da imprensa, representantes de entidades ligadas ao futebol, o Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Estadual do Esporte, Lazer e Juventude (SELAJ), Lydia Polliana.

“Eu gostaria de parabenizar a Federação Alagoana do Futebol por essa iniciativa, de levar para o interior uma reunião importante como esta para que os times do interior se sintam realmente partícipes da Federação que vem fazendo um grande trabalho em Alagoas”, afirmou Ronaldo Lopes, frisando que a taça do campeão alagoano de 2024 fica muito bem em Penedo, referindo-se ao troféu exposto na solenidade.

A administração Ronaldo Lopes/João Lucas atende as demandas dos penedenses, instituindo a Secretaria Municipal de Esportes – uma cobrança antiga dos desportistas – e investindo no Sport Club Penedense, recuperando sua sede, o estádio Dr. Alfredo Leahy, apoiando as categorias de base e o time ribeirinho que reconquistou seu lugar na 1ª Divisão da FAF.

O trabalho da Prefeitura de Penedo continua, agora com a instalação dos refletores para que o alvirrubro jogue em casa, diante de sua torcida, nas partidas que ocorrerão à noite.

O Presidente da FAF, Felipe Feijó, agradeceu a receptividade do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Municipal Jair Galvão (Turismo e Economia Criativa) e da população.

“Hoje é um dia importante. Primeiro, é o pontapé inicial de mais uma temporada de futebol alagoano, que se inicia de uma maneira diferente de tudo que a gente tem feito nos últimos anos, saindo da capital e vindo para o interior”, destacou Felipe Feijó.

“Como o prefeito Ronaldo Lopes muito bem falou, o objetivo principal é aproximar o campeonato, o futebol, de todo o estado de Alagoas. Acabar com esse negócio de que o futebol é feito para os grandes, isso não existe, já foi esse tempo. O futebol é de todo mundo e é feito por todos. E a partir de hoje, a gente quer fazer esse movimento, iniciando aqui por Penedo e dando sequência ano que vem”, completou Feijó.

