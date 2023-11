Reaproveitamento de PERÍCIA MÉDICA dispensa novas avaliações

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou uma novidade que traz benefícios para os requerentes de benefícios de prestação continuada. Através da Portaria 1.626/2023, o INSS permite o reaproveitamento da avaliação social e da perícia médica em requerimentos futuros.

Essa mudança traz vantagens significativas, mas é importante ressaltar que existem algumas validações a serem consideradas.

Reaproveitamento de avaliações

Para que seja possível o reaproveitamento das avaliações, é necessário que elas tenham sido realizadas no âmbito de requerimentos de benefício de prestação continuada. Além disso, é preciso que o cidadão seja considerado pessoa com deficiência (PcD). Esses processos podem ser reaproveitados dentro de um prazo de 2 anos.

No entanto, é importante destacar que o indeferimento anterior não pode ter ocorrido por motivo relacionado com a avaliação da deficiência ou grau de impedimento. Essa condição é fundamental para garantir que o reaproveitamento seja válido e justo para o requerente.

Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS)

O Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS) é um benefício oferecido pelo INSS no valor de um salário-mínimo mensal. Ele é destinado às pessoas com deficiência que comprovem a condição de baixa renda.

Esse benefício é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida e inclusão social para as pessoas com deficiência. Com o reaproveitamento das avaliações, o processo de solicitação do BPC/LOAS pode se tornar mais ágil e eficiente, evitando a necessidade de novas avaliações médicas.

Como se cadastrar no App Meu INSS?



O App Meu INSS é uma ferramenta importante para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo INSS. Para se cadastrar no aplicativo, siga os passos abaixo:

Acesse a loja de ferramentas do seu celular e pesquise por “Meu INSS”. Clique no primeiro dispositivo que aparecer e inicie a instalação. Após a instalação, abra o aplicativo. Preencha o formulário apresentado com os seguintes dados: número do CPF, nome completo, data e local de nascimento, e o nome da mãe. Em seguida, você receberá um código de acesso para validar a conexão com o dispositivo. Digite esse código no aplicativo e confirme o seu registro. Por fim, crie uma senha de acesso individual para garantir a segurança das suas informações.

Com o cadastro no App Meu INSS, você terá acesso a diversos serviços e informações importantes sobre os seus benefícios previdenciários. É uma forma prática e rápida de acompanhar o seu processo e evitar filas nas agências do INSS.

Problemas de filas nas agências do INSS

O INSS tem enfrentado um problema recorrente de grandes filas em suas agências. Essa situação tem gerado desconforto e insatisfação por parte dos segurados, que precisam esperar por horas para serem atendidos.

Para solucionar esse problema, o governo federal tem buscado medidas para reduzir as filas e agilizar o atendimento. Algumas das ações adotadas incluem a realização de novos concursos para contratação de mais servidores, a implementação do atendimento digital e a bonificação dos servidores que apresentarem um desempenho excepcional.

Essas medidas visam melhorar a qualidade do atendimento no INSS e garantir que os segurados tenham acesso rápido e eficiente aos seus direitos previdenciários.

Ademais, o reaproveitamento da perícia médica e da avaliação social pelo INSS é uma mudança que traz benefícios significativos para os requerentes de benefícios de prestação continuada. Essa medida agiliza o processo de solicitação e evita a necessidade de novas avaliações médicas.

Para aproveitar essa vantagem, é importante que o indeferimento anterior não tenha ocorrido por motivo relacionado com a avaliação da deficiência ou grau de impedimento. Além disso, o cadastro no App Meu INSS é uma excelente forma de acompanhar o processo e evitar filas nas agências.

O INSS está trabalhando para melhorar a qualidade do atendimento e reduzir as filas em suas agências. Com a implementação de medidas como novos concursos e o atendimento digital, espera-se que o acesso aos benefícios seja mais rápido e eficiente.

É fundamental que o INSS continue buscando soluções para garantir o direito dos segurados e proporcionar um atendimento de qualidade. O reaproveitamento das avaliações é apenas uma das medidas adotadas, e novas ações devem ser implementadas para garantir a eficiência do sistema previdenciário brasileiro.