Receita paga novo lote residual de restituição na quinta (30); confira quem recebe valores

A Receita Federal anuncia o pagamento do segundo lote residual da restituição do Imposto de Renda 2023, um montante total de R$ 762.906.928,68. Os valores serão creditados a 358.737 contribuintes nesta quinta-feira (30), a partir das 10h, horário de Brasília.

Quem tem Prioridade no Recebimento

Os contribuintes que possuem prioridade no recebimento totalizam um valor de R$ 524.811.239,34. Esses incluem:

5.774 idosos acima de 80 anos 58.060 entre 60 e 79 anos 6.654 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave

Esses grupos foram contemplados nos cinco lotes oficiais de restituição, pagos entre maio e setembro, que chegaram a mais de 21,7 milhões de declarações do IR 2023, somando R$ 30,92 bilhões em valores pagos.

Lote Residual de Novembro

O valor depositado no lote residual de novembro será corrigido em 6,25%, considerando a taxa básica de juros, Selic, acumulada a partir do mês seguinte após o prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% [da Selic] no mês do depósito.

Como Verificar se Você Vai Receber

Para confirmar se você será contemplado neste lote extra do IR 2023, é necessário verificar se a restituição está disponível. Para isso, siga os seguintes passos:



Acesse a página da Receita na internet Clique em “Meu Imposto de Renda” Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”

Ao seguir esses passos, para aqueles que irão receber a restituição, será exibida uma mensagem indicando o valor e a data do depósito.

É importante reforçar que nesta mesma aba é possível identificar se há alguma pendência na declaração. Caso tenha, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas.

Consulta detalhada

Se você deseja obter detalhes adicionais sobre sua declaração, o portal e-Cac da Receita Federal é a melhor opção. No e-Cac, você pode verificar o status de sua declaração e identificar possíveis discrepâncias ou pendências.

“No e-Cac ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração” – Especialista em IR

Para acessar o e-Cac, você precisará do seu CPF, um código de acesso (que você mesmo deve gerar) e uma senha.

Aplicativo Receita Federal

A Receita disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones, facilitando ainda mais o acesso às informações e serviços.

Como Receber o Pagamento

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o site ou ligando para a Central de Relacionamento BB.

Central de Relacionamento BB

Os telefones de contato são:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.

Calendário de restituição do IR de 2023

Confira o cronograma de restituição do IR de 2023: