Reclame Aqui está NA PROCURA de profissionais presenciais e HÍBRIDOS

A Reclame Aqui, famosa empresa de tecnologia que desenvolveu a maior plataforma de resolução de conflitos entre marcas e clientes do mundo, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos em aberto:

Analista de Curadoria Jr. (chatbot) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Qualidade Jr. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Qualidade Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Ministrar treinamentos e reciclagens; Mapear oportunidades de melhorias nos processos. Realizar dinâmicas com os times internos e externos, a fim de coletar informações para promover melhoria contínua. Criar e atualizar conteúdos para intranet e demais materiais de apoio, com base em diagnósticos;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Executivo (a) de Pré-vendas – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Back-end Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Especialista CSOps – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de FP&A (Planejamento Financeiro) – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Relacionamento I (Farmer) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Relacionamento II (Farmer) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Reclame Aqui

Falando mais sobre a Reclame Aqui, é interessante frisar que trata-se de um importante canal de atendimento e ainda um grande site de pesquisa, usado por muita gente antes de comprar para saber quais empresas são mais confiáveis.

Além disso, a empresa é referência em reputação e confiança nas relações de consumo. Isto é, está revolucionando a forma de como as empresas se relacionam com os consumidores.

Por fim, é um grande gerador de dados, com informações valiosas e únicas de jornadas e experiências de compra que contribuem, inclusive, para que as empresas evoluam no seu processo de atendimento.

Confira alguns detalhes da empresa

30 milhões de acessos por mês;

1 milhão de reclamações por mês;

45 mil reclamações por dia;

16 milhões de pesquisas por dia;

Índice de solução entre 78% e 80%.



Confira alguns benefícios

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

? Home Office;

? Auxílio Home Office;

Auxílio Creche;

Day off no aniversário;

Empréstimo Consignado;

PLR;

Apoio médico, psicológico e nutricional;

UnicoSkill;

Gympass.

Como enviar o seu portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

