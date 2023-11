Rede D’Or São Luiz OFERECE mais de 200 VAGAS pelo país

A Rede D’Or São Luiz, empresa que é hoje a maior operadora independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, está recrutando novos funcionários. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação, verifique quais são as oportunidades:

Auxiliar de Enfermagem – Emergência Adulta – São Paulo – SP – Enfermagem;

Técnico (a) de Engenharia Clinica – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica;

Analista de DP -Hospital Yutaka Takeda – Parauapebas – PA – Departamento Pessoal;

Técnico (a) Histocitopatolo – São Paulo – SP – Biomedicina;

Auxiliar de Higiene – Higienização Hospitalar – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Suprimentos – Hospital Morumbi – São Paulo – SP – Arquivo;

Copeiro (a) – Diretoria – São Paulo – SP – Hotelaria;

Auxiliar de Farmácia Hospitalar – Osasco – SP – Farmácia;

Técnico de Enfermagem – SADT Tomografia – Osasco – SP – Enfermagem;

Auxiliar de Higienização – Nova Lima – MG – Limpeza;

Copeiro (a) – Nova Lima – MG – Copa;

Eletricista – Manutenção Predial – Hospital Brasil – Santo André – SP – Efetivo;

Eletricista – Manutenção Predial – Mauá – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Auxiliar de Manutenção – Manutenção Predial – Santo André – SP – Manutenção e Instalações;

Magarefe (Açougueiro) – Nutrição Produção – Hospital DF Star – Brasília – DF – Açougue;

Técnico (a) de Enfermagem – São Paulo – SP – Enfermagem;

Recepcionista Hospitalar – (Escala 12X36) – São Paulo – SP – Outras Especialidades Médicas;

Auxiliar de Manutenção Predial – Guaianases – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Mordomo – Gestão De Governança – Rio de Janeiro – RJ – Governança.

Mais sobre a Rede D’Or São Luiz

Dando mais informações sobre a rede, podemos frisar que trata-se de uma companhia fundada em 1977, no Rio de Janeiro (inicialmente com o nome de Cardiolab). Posto isso, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, sendo presença marcante nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Além disso, possui um dos maiores parques robóticos brasileiros, com um total de seis sistemas distribuídos entre as cidades de São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro e Recife.

Por fim, a técnica minimamente invasiva atualmente é oferecida na rede para os mais diversos procedimentos nas áreas de urologia, ginecologia, cirurgia geral e bariátrica, sendo que novas áreas já estão em desenvolvimento.

Como se candidatar?

Agora que você já pôde visualizar as vagas da Rede D’Or São Luiz, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.



