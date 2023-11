Rede TV volta a CONTRATAR Produtor, Figurinista, Estagiário e mais!

A Rede TV, famosa rede de televisão comercial brasileira com sede em Osasco, município da Região Metropolitana de São Paulo, pertencente ao Grupo Amilcare Dallevo e ao Grupo Marcelo de Carvalho, está contratando novos funcionários.

Dessa forma, caso você esteja em busca de um novo emprego, pode ser uma ótima oportunidade de entrar no mercado. Assim, antes mesmo de falar mais detalhadamente sobre a empresa, confira a lista de cargos disponíveis:

Produtor (a)/ Operador de GC e Diretor de TV – Osasco – SP – Produção;

Figurinista – Osasco – SP – Televisão / Cinema;

Analista de Suporte – Osasco – SP – Suporte Técnico;

Estagiário (a) Comercial – Brasília – DF – Administração Geral;

Analista de Suporte Técnico JR – Osasco – SP – Suporte Técnico: Atendimento aos clientes via fone, remoto ou pessoalmente; Manutenção de computadores PC e MAC; Configuração de impressoras e scanners.

Estagiário (a) de Figurino – Osasco – SP – Moda;

Vigilante – Osasco – SP – Vigilância;

Jovem Aprendiz Merchandising – Osasco – SP – Publicidade e Propaganda: Acompanhar produtores na realização das ações comerciais diárias; Alimentar e Recortar os Merchans durante a semana dos programas; Fechar os pré-roteiros e textos para os programas; Gravações diversas do departamento; Checagem de ações no switcher; Cronometrar as ações de Merchandising no estúdio;

Estagiário (a) – Rádio, TV E Internet – Osasco – SP – Televisão / Cinema.

Mais sobre a Rede TV

Contando um pouco mais sobre a Rede TV, podemos ressaltar que, no ar desde 1999, a emissora se consolidou como uma das mais importantes redes de televisão do Brasil. A RedeTV é a única emissora do mundo a exibir seus programas 100 HD. E a primeira do mundo a transmitir em 3D em TV aberta.

Na somatória, são 40 emissoras transmitindo uma programação qualificada, com perfil de telespectador líder na classe ABC. Não à toa, possui o mais avançado centro de produção e transmissão de TV digital do mundo.

Além disso, oferece ao mercado resultado, flexibilidade, eficiência e economia para o seu investimento de mídia. Em outras palavras, a RedeTV é a primeira rede em rede com seus telespectadores, em rede com as agências e com os anunciantes.

Conheça alguns benefícios



Assistência médica;

Assistência odontológica;

Estacionamento;

Refeição no local;

Seguro de Vida;

Vale-transporte.

Como enviar o seu currículo?

Agora que as vagas da Rede TV já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NOTÍCIAS CONCURSOS!