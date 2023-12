Redução de impostos em dezembro: Quem tem direito a receber o primeiro pagamento de dezembro amanhã?

Tei, não pode ser chamado Verificações de estímulo mais, mas o Receita Federal (IRS) está oferecendo descontos fiscais para o mês de dezembro. Em meio à pandemia global, a agência emitiu três cheques de estímulo para cidadãos elegíveis que ajudaram milhões. Quanto eles recebiam dependia especificamente de suas declarações fiscais anteriores. No momento, há muito debate sobre uma possível distribuição de um quarto cheque de estímulo. De acordo com relatórios oficiais, não existe actualmente nenhum plano específico para entregar um quarto cheque desta natureza, mas há alguma ajuda a chegar a um estado específico do país. Estamos falando do grande estado do Alabama. que está recebendo um Restituição de imposto.

Para se qualificar para este potencial novo cheque, os contribuintes devem ter apresentado a Declaração de Imposto de Renda Individual de 2021, que a ALDOR recebeu em 17 de outubro de 2022. Ganharam pessoas que não sejam residentes ou qualquer pessoa que tenha sido reivindicada como dependente durante o ano fiscal de 2021. não se qualifica. Esses descontos fiscais chegarão a partir de 1º de dezembro de 2023. Outras entidades que não se qualificam para esses descontos fiscais são propriedades ou fundos fiduciários. Não há necessidade de tomar nenhuma ação além de apresentar a declaração de imposto de renda de 2021. Esses descontos serão emitidos automaticamente para cada contribuinte qualificado.

Quanto valem essas reduções fiscais?

De acordo com o IRS, esses descontos fiscais serão o valor do desconto com base no status de declaração do ano fiscal de 2021. contribuintes solteiros, chefes de família ou pessoas casadas que apresentem declarações separadas receberão descontos fiscais de US$ 150. Pessoas que são casadas e fazem o pedido em conjunto receberão US$ 300. Os pagamentos são feitos por meio de depósito direto ou cheque em papel. Fique atento se você preencher os critérios, pois receberá um desconto fiscal a partir de amanhã.