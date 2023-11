Reels do Instagram de CARA NOVA? O que MUDOU?

Desde a sua concepção, a plataforma social chinesa TikTok tem representado um desafio para os líderes consagrados, como Instagram e Facebook. Isso se deve à natureza ágil, diversificada e direta de seu conteúdo, que conquistou instantaneamente a preferência de inúmeros utilizadores em todo o globo.

Contudo, uma inovação recentemente revelada pelo Instagram promete ser a solução para o êxito de seu concorrente do continente asiático. Continue com a leitura para obter mais informações e entender o que as redes sociais estão pretendendo com as novidades.

As 4 novidades que agitam o Instagram

O Instagram surpreende mais uma vez ao divulgar uma mudança significativa em sua funcionalidade Reels. A rede social intensificou a competição com seu concorrente, o líder dos vídeos breves, TikTok. A plataforma anunciou planos que prometem abalar as estruturas das redes sociais, desafiando o domínio da plataforma chinesa.

Abaixo, você poderá ver quais são as funcionalidades diversificadas que a rede social preparou para seus usuários:

1.Edição aprimorada e trilhas sonoras de filmes no Instagram

A mais recente atualização tem como foco principal o Reels, a resposta do Instagram aos vídeos curtos que ganharam popularidade global. Agora, os usuários têm à disposição ferramentas de edição mais avançadas, incluindo recursos de zoom, corte e rotação de clipes.

Além disso, a opção de refazer ou desfazer alterações eleva a qualidade da produção de conteúdo. Uma adição empolgante é a capacidade de integrar trilhas sonoras de filmes e séries aos Reels, proporcionando possibilidades criativas para contar histórias envolventes e dinâmicas.

2.Novos adesivos personalizados e mensagens de voz



Além das inovações no Reels, o Instagram apresenta adesivos personalizados, enriquecendo a interação entre os usuários. Esses adesivos podem ser aplicados nos Reels, adicionando um toque pessoal e único a cada criação.

3.Planejamento e análise de conteúdo

Direcionada principalmente aos criadores de conteúdo, uma adição significativa é a capacidade inédita de visualizar, renomear e agendar rascunhos de postagens. A plataforma também incorporará novos dados às métricas de desempenho do Reels, fornecendo insights valiosos sobre a audiência e o engajamento.

4.Exclusividade com a lista de melhores amigos

Outra característica intrigante é a opção de compartilhar conteúdo exclusivamente com uma lista de melhores amigos, proporcionando maior privacidade e personalização ao compartilhar momentos especiais.

5.Instagram e Amazon: uma parceria inovadora

Em uma jogada estratégica, o Instagram revelou uma parceria inédita com a Amazon. Assim, oferecerá aos usuários a oportunidade de efetuar compras diretamente por meio da plataforma da rede social. A integração promete transformar a maneira como nos envolvemos com publicidade e e-commerce, proporcionando uma experiência de compra mais fluida e integrada.

A transformação da experiência do usuário

Com essas atualizações, o Instagram evidencia de forma clara seu compromisso em aprimorar a experiência do usuário. Dessa forma, disponibilizará ferramentas mais robustas para a criação de conteúdo e introduzindo novas formas de interação e conexão. O panorama das redes sociais está à beira de uma revolução com as inovações anunciadas.

Espaço reservado no Instagram: o que é isso?

O Instagram está planejando implementar uma seção privada dentro de contas públicas. Essa seção permitirá que os usuários compartilhem conteúdo exclusivo visível apenas para pessoas autorizadas. No entanto, surgem questionamentos sobre como essa funcionalidade será recebida pelos usuários e as preocupações relacionadas à segurança da informação.

Como vai funcionar?

Uma recente atualização do Instagram tem gerado debates não apenas sobre a funcionalidade e a experiência do usuário, mas também sobre a segurança da informação. Conhecido como “Your Space” (“seu espaço”), esse novo recurso seria uma seção dentro dos perfis públicos, oferecendo a possibilidade de postar fotos, Reels e Stories visíveis apenas para seguidores selecionados.

Segundo especialistas, o Instagram planeja notificar quando alguém for adicionado a esse espaço restrito, mas não fornecerá informações quando alguém for removido da lista exclusiva. Além disso, essa área privada permitirá o uso de uma biografia e foto de perfil distintas da conta pública, funcionando como uma conta secundária dentro da principal.

Como acessar o novo recurso da plataforma

Para acessar esse recurso, os usuários precisarão deslizar a tela da conta para baixo, onde encontrarão um ícone de chave. No entanto, como ainda está em fase de desenvolvimento, existe a possibilidade de que haja alterações na funcionalidade, e até mesmo no ícone, durante o seu lançamento oficial.

Essa novidade pode proporcionar maior privacidade para aqueles que desejam manter perfis públicos, evitando que determinadas publicações sejam vistas por familiares ou colegas de trabalho. Além disso, elimina a necessidade de criar perfis secundários para compartilhar conteúdo mais restrito.