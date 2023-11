Refrio OFERECE EMPREGOS para diversos setores

A Refrio, empresa que é a parceira ideal para apoiar empresas na operação logística de armazenagem, picking e distribuição de diversos tipos de produto, está contratando novas pessoas no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte quais são os cargos disponíveis:

Analista Contábil – Barueri – SP – Contabilidade: Realizar análises contábeis mensais, trimestrais e anuais, garantindo a integridade e a precisão dos dados financeiros; Preparar e revisar balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa;

Mecânico (a) de Manutenção – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção Mecânica;

Armazenista – Itapecerica da Serra – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito: Realizar a conferência e separação dos materiais de acordo com as ordens de serviço e distribuição. Receber, verificar e armazenar os materiais de acordo com os procedimentos estabelecidos;

Marceneiro (a) – Itapecerica da Serra – SP – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Analista Contábil – Itapecerica da Serra – SP – Contabilidade;

Eletricista de Manutenção – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção Elétrica: Realizar a manutenção elétrica preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração industrial, incluindo a instalação e manutenção de painéis elétricos. Efetuar diagnósticos e identificar falhas e problemas elétricos em sistemas de refrigeração, propondo soluções adequadas.

Auxiliar de Manutenção Geral – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção em Geral;

Operador (a) de Empilhadeira – Itapecerica da Serra – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre a Refrio

Sobre a Refrio, é interessante frisar que, com tecnologia de última geração, conta com equipamentos para movimentar e manter alimentos dentro dos mais rígidos padrões de qualidade e em qualquer temperatura.

Além disso, seus sistemas de informação modernos e eficientes possibilitam o gerenciamento dos produtos armazenados. Com 40 anos de atuação no mercado, é uma empresa completa, ágil e moderna, com atuação em todo o país.

Por fim, a Refrio conta com mais de 800 mil m² de instalações amplas e reversíveis, além de possuir infraestrutura pronta para receber e armazenar variados tipos de produtos e em qualquer temperatura. Sua linha de equipamentos é 100% mecanizada, o que possibilita a movimentação da carga com agilidade e segurança.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Refrio já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESTE LINK para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



