Regras DETERMINADAS para inscrição no CadÚnico

O CadÚnico representa um sistema que reúne informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda. Seu propósito é identificar aquelas em condições de pobreza e vulnerabilidade social, a fim de viabilizar a obtenção de auxílios sociais, tais como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Tarifa Social de Energia Elétrica.

O CadÚnico compreende o armazenamento de dados socioeconômicos das famílias brasileiras com baixos rendimentos. Esses dados incluem informações como a quantidade de membros na família, renda mensal, grau de instrução, e outros aspectos semelhantes. Com base nas informações individuais, o Governo Federal pode identificar as famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, para que possam receber benefícios sociais.

Quais são os benefícios sociais mais populares?

O CadÚnico é a porta de entrada para diversos benefícios sociais, tais como:

Bolsa Família: programa de transferência de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;

Tarifa Social de Energia Elétrica: desconto na conta de luz para famílias de baixa renda;

Benefício de Prestação Continuada (BPC): benefício para idosos e pessoas com deficiência que não têm condições de se sustentar;

Programa Minha Casa Minha Vida: programa habitacional para famílias de baixa renda.

O cadastro único tem um papel importante na inscrição de famílias em programas como o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), que proporciona cursos técnicos gratuitos em diversas áreas.

Sem contar com o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), cujo objetivo é remover crianças e adolescentes com até 16 anos da situação de trabalho infantil. Portanto, além de servir como acesso a benefícios financeiros, o CadÚnico é fundamental para o acesso a oportunidades educacionais e programas sociais.

É fundamental destacar que o Cadastro Único não assegura de forma automática o acesso a todos esses benefícios. Cada programa estabelece critérios específicos para a seleção e concessão de assistências.

No entanto, a inscrição representa o primeiro passo para obter acesso a esses benefícios, pois é a base para a avaliação de elegibilidade em programas sociais e ajuda a identificar as famílias que podem ser beneficiadas.



O CRAS é o local responsável por fazer o Cadastro Único. É nele que você deve comparecer para se cadastrar e atualizar as informações da sua família. O CRAS também oferece outros serviços como orientação social e encaminhamento para outros programas sociais.

Quais documentos ter em mãos?

Para fazer o CadÚnico, é necessário levar alguns documentos. São eles:

RG e CPF (ou certidão de nascimento);

Título de Eleitor;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes da família (se houver);

Carteira de Trabalho (se houver);

Comprovante de renda dos membros da família (contracheque, holerite, etc.);

Certidão de casamento (se houver);

Carteira de Identidade Social (para indígenas e quilombolas).

Além disso, é importante levar também documentos que comprovem a situação socioeconômica da família, como a declaração de renda, a conta de luz, água e gás, entre outros. Mas, lembre-se de que é necessário atualizar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver mudança na situação da família, como a perda de um emprego ou a chegada de um novo membro.

O registro pode ser efetuado por um indivíduo do núcleo familiar que tenha mais de 16 anos de idade e que seja capaz de ler e escrever. Essa pessoa tem a responsabilidade de fornecer as informações referentes a todos os integrantes da família que compartilham o mesmo domicílio.

O CadÚnico está disponível para todas as famílias com recursos limitados que possuam renda mensal de até meio salário mínimo por membro da família ou uma renda mensal total que não exceda três salários mínimos. Além disso, é uma exigência para todas as famílias que desejam acessar os benefícios sociais disponíveis.