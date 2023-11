Regras reveladas! Descubra quem tem direito ao benefício

O auxílio gás , criado pelo Governo Federal, é um benefício que realiza o pagamento periódico do valor médio de um botijão de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. Esse auxílio tem o objetivo de ajudar essas famílias a ter acesso ao gás de cozinha, um item essencial para o preparo de alimentos.

Como Funciona o Auxílio Gás?

Para ter direito ao auxílio gás, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), que reúne informações sobre as famílias com menor renda no país. O CadÚnico é utilizado pelo Governo Federal para selecionar as famílias que serão atendidas por seus programas sociais.

Atualmente, o principal sorteio de inclusão no CadÚnico é a renda. As famílias com renda per capita de até meio salário mínimo por membro ou renda total de até três períodos mínimos podem se inscrever no cadastro.

Após a inscrição no CadÚnico, o beneficiário do auxílio gás precisa aguardar a inclusão no programa social, que é realizado de forma automática pelo Governo Federal. As famílias atendidas pelo Bolsa Família e pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) são priorizadas na inclusão.

Pagamento e Valor do Auxílio Gás

O pagamento do auxílio gás é realizado de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. O último pagamento foi feito em outubro, e os recursos serão liberados novamente em dezembro.

O valor do auxílio gás varia a cada mês, pois é calculado com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg. O Governo Federal acompanha variações de preço no mercado para ajustar o valor do benefício. Em outubro, o valor do auxílio gás foi de R$ 106, e a expectativa é que uma média de R$ 100 seja mantida no próximo mês.

O dinheiro do auxílio gás é depositado nas contas da Caixa Tem dos beneficiários. O calendário de liberação do benefício segue o calendário do Bolsa Família e leva em consideração a ordem do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.



Como Utilização do Auxílio Gás

O auxílio gás pode ser utilizado para a compra de botijões de gás de cozinha de 13 kg. Esse tipo de botijão é o mais comum e utilizado em residências em todo o país.

Para receber o benefício, o beneficiário deverá procurar um revendedor de gás autorizado e realizar a compra do botijão. O valor do auxílio gás será descontado do preço total do botijão, e o beneficiário precisará pagar apenas a diferença, caso haja.

É importante ressaltar que o auxílio gás é destinado exclusivamente à compra de botijões de gás de cozinha. Não é possível utilizar o benefício para outros fins.

Garantia de Acesso a esse item Essencial

O auxílio gás é um benefício criado pelo Governo Federal para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica a ter acesso ao gás de cozinha. Para ter direito ao auxílio, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a inclusão no programa social.

O pagamento do vale gás é realizado de forma bimestral, e o valor varia de acordo com o preço médio nacional do botijão de 13 kg. O dinheiro é depositado nas contas da Caixa Tem dos beneficiários, seguindo o calendário do Bolsa Família.

É importante utilizar o vale gás exclusivamente para a compra de botijões de gás de cozinha. Dessa forma, as famílias em vulnerabilidade podem garantir o acesso a esse item essencial para o preparo de alimentos.

Lembramos que as informações apresentadas neste artigo são baseadas em fontes confiáveis ??e podem estar sujeitas a alterações. Para mais informações sobre os benefícios do Governo Federal, recomendamos acessar o link disponibilizado no final deste texto.

