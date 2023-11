Relatório matinal: Dan Hooker explica extensão da lesão e alvos retornam no UFC 300

O retorno de Dan Hooker à ação no UFC Austin estava ao nosso alcance.

O UFC está de volta a Austin, Texas, no próximo sábado à noite para um evento final estelar do Fight Night de 2023. Os pesos leves ocupam o centro do palco quando os principais candidatos Beneil Dariush e Arman Tsarukyan colidem. Apesar de não ser pelo título ou pelo evento principal, o co-evento principal originalmente reservado de Hooker contra Bobby Green também foi definido para cinco rodadas até que “The Hangman” sofreu uma lesão na segunda-feira.

A lesão de Hooker se estende desde o braço quebrado sofrido em sua última vitória contra Jalin Turner por decisão dividida no UFC 290, em julho. O nativo da Nova Zelândia admite que sabia que estava voltando para outra luta e, no final das contas, um chute bloqueado incorretamente levou à nova lesão.

“Sparring ontem, bloqueou um chute, foi fazer um raio-X, ela está curada”, disse Hooker à Submission Radio. “Acabei de quebrar no mesmo lugar. É mais ou menos o que é.

“Eu corri um risco. Obviamente eu estava voltando um pouco mais rápido do que… sim, é tudo por minha conta, irmão. Corri para voltar. Eu queria lutar e sabia do risco de voltar tão rápido e jogamos os dados, surgimos olhos de cobra, querido.

O final de 2022 até meados de 2023 tem sido uma campanha de ressurgimento para Hooker, que voltou a uma seqüência de vitórias com sua vitória acima mencionada sobre Turner após um forte nocaute técnico no segundo round contra Claudio Puelles. Ter que retirar apenas uma semana da semana da luta torna a pílula ainda mais difícil de engolir.

“Eu podia sentir o cheiro, o gosto, a multidão”, disse Hooker. “Eu estava pegando fogo. Quando você chega tão perto, você pode saborear o ar da arena, você pode colocar seu ser lá, você pode sentir como vai acontecer e estar tão perto e não entender, é… mas ei. Isso só deixa você com mais fome do próximo.

“Eu me arrisquei, vou voltar, curar bem e volto. UFC 300 em cinco meses. Esse é um bom alvo. Tudo acontece por uma razão. Esse não era para ser. Essa é uma meta confortável para três meses de reabilitação e campo de treinamento para o futuro.”

Um novo oponente está sendo procurado para Green com Hooker afastado dos gramados. Em sua própria trajetória nas últimas partidas, Green pretende manter seu ímpeto mais cedo ou mais tarde. Portanto, Hooker não espera que o confronto “King” o aguarde quando estiver totalmente recuperado.

“Você não pode esperar que alguém fique esperando neste esporte”, disse Hooker. “Quando você está ferido, você não pode tomar decisões. Quando você estiver saudável, você pode ir lá e começar a citar nomes, o que não tenho vergonha, mas agora penso, ele obviamente vai lutar com outra pessoa e seguir em frente onde quer que vá. Vamos reavaliar isso em alguns meses, quando eu voltar a treinar 100%.”

Se Khamzat Chimaev subir mais uma categoria de peso, não terei palavras, mas acho que adoraria. E para uma briga com Jiri Prochazka…? Quebre a mangueira.

