Renda extra: 10 dicas INCRÍVEIS para ganhar R$ 5 mil ainda em 2023

Você está procurando uma forma de ganhar renda extra e melhorar sua situação financeira? Então, este artigo é para você!

Aqui, vamos te mostrar 10 dicas incríveis para ganhar R$ 5 mil a mais ainda em 2023, sem precisar sair do seu emprego atual ou fazer grandes investimentos. São ideias simples, mas que podem fazer uma grande diferença no seu orçamento. Confira!

1 – Venda produtos pela internet

Você pode criar uma loja virtual, usar plataformas como o Mercado Livre ou o Enjoei, ou até mesmo divulgar seus produtos nas redes sociais. O importante é escolher algo que tenha demanda e que você consiga produzir ou revender com qualidade e preço competitivo.

2 – Renda extra com serviços online

Se você tem alguma habilidade que possa ser prestada pela internet, como design, redação, tradução, programação ou consultoria, você pode se cadastrar em sites como o Workana, o 99Freelas ou o Fiverr e oferecer seus serviços para clientes do mundo todo. Além disso, é possível cobrar por hora ou por projeto, de acordo com a sua disponibilidade e experiência.

3 – Dê aulas particulares

Dar aulas particulares é uma ótima forma de ganhar uma renda extra para quem domina algum assunto. As aulas podem ser particulares presenciais ou online para alunos de diferentes níveis e idades.



Você pode usar plataformas como o Superprof, o Profes ou o GetNinjas para encontrar alunos e definir seus horários e valores.

4 – Faça artesanato

Se você tem talento para trabalhos manuais, pode fazer artesanato e vender suas peças pela internet ou em feiras e eventos. Assim, pode criar peças únicas e exclusivas para cada cliente.

5 – Alugue um espaço ou um objeto

Você tem algo que não usa e pode ser útil para outra pessoa? Isso pode se tornar a sua renda extra. Pode ser alugar um quarto, uma garagem ou mesmo um escritório. Sites como o Airbnb, o QuintoAndar ou o OLX podem te ajudar a anunciar seu espaço e definir as regras e condições.

Da mesma forma, se você tem um objeto que não usa muito, como uma bicicleta, uma furadeira ou uma câmera fotográfica, você pode alugá-lo para outras pessoas que precisem dele por um período determinado.

6 – Faça marmitas ou doces para vender

Já para as pessoas que gostam e tem habilidade na cozinha, é possível fazer marmitas ou doces e vender para pessoas que não têm tempo ou vontade de cozinhar.

Assim. você pode oferecer opções variadas e saudáveis, com cardápios semanais ou mensais, e entregar em domicílio ou no local de trabalho dos clientes. A divulgação do seu trabalho pode ser feita nas redes sociais ou em aplicativos como o iFood, por exemplo.

7 – Renda extra com animais de estimação

Se você gosta de animais, pode fazer uma renda extra cuidando dos pets de outras pessoas que precisam viajar ou se ausentar por algum motivo. Assim, pode escolher entre hospedar os animais em sua casa ou visitá-los na casa dos donos, oferecendo serviços como alimentação, higiene, passeio e brincadeiras.

8 – Seja um motorista ou um entregador

Para quem tem carro ou moto e possui carteira de habilitação, uma ótima oportunidade de renda extra é trabalhar como motorista ou entregador nas horas vagas. Essa é uma ideia legal, pois permite escolher os seus próprios horários e rotas.

9 – Participe de pesquisas remuneradas e ganhe renda extra

Vários sites pagam para as pessoas responderem pesquisas, como o Toluna, o Opinion Box e o MeSeems. Para começar a utilizar e ganhar uma renda extra com eles basta se cadastrar.

Assim, você responderá questionários sobre produtos, serviços, hábitos de consumo, entre outros assuntos e ganhará dinheiro por suas respostas. É possível receber em dinheiro, em créditos ou em prêmios, de acordo com cada site.

10 – Invista seu dinheiro

Tem algum dinheiro guardado e não sabe o que fazer com ele? Uma excelente oportunidade de renda extra pode ser fazer um investimento. Você pode fazer aplicações em diversas opções como o Tesouro Direto, os fundos de investimento, as ações, e vários outros.