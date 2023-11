Renda EXTRA para quem tem pouco tempo: Veja opções

Encontrar boas ideias de renda extra para quem tem pouco tempo parece um grande desafio para você? A gente entende! Afinal de contas, é muito comum vermos dicas e informações de rendas extras que exigem tempo e dedicação. Porém, não são todas as pessoas que têm uma grande disponibilidade na agenda, concorda?

Por isso, trouxemos algumas ideias que podem te ajudar nessa missão de conquistar uma renda a mais, sem ter que investir horas do seu dia ou semana. Acompanhe!

Ideias de renda extra para quem tem pouco tempo

As ideias de renda extra para quem tem pouco tempo são ótimas para quem está na correria do dia a dia, mas adoraria incluir uma nova fonte de renda para complementar as finanças da casa.

A seguir, apresentamos algumas ideias para que você possa avaliar o que faz sentido para a sua rotina:

1. Revendas por catálogo

As revendas por catálogo podem ser uma ótima renda extra para quem tem pouco tempo. Isso porque, você pode deixar o catálogo com pessoas conhecidas, como amigos e parentes, e buscar depois de alguns dias. Nesse período, a pessoa poderá olhar o catálogo com calma, adquirindo produtos e renovando o estoque da própria casa.

Depois disso, você só terá o serviço de fazer o pedido e separar as entregas, sem grandes dificuldades. Esse tipo de revenda é ótimo para quem tem pouco tempo, já que você não precisa apresentar produto por produto para o cliente.



2. Aluguel de espaços pouco usados

Existem espaços na sua casa que poderiam ser alugados para pessoas que passam temporadas na sua cidade? O Airbnb está aí para te ajudar nessa missão. E nesse tipo de caso, você nem precisa se preocupar em oferecer café da manhã, por exemplo, pois poderá deixar a pessoa à vontade durante a estadia, sem esse tipo de “regra” de “hotel”, digamos assim.

Dessa maneira, você pode conquistar uma renda extra para quem tem pouco tempo, aproveitando algo que você já tem em casa.

3. Afiliado de produtos on-line

Assim como a revenda por catálogo pode ser uma boa ideia, a revenda on-line também pode ser interessante. Porém, esse tipo de atividade pode precisar de uns minutinhos do seu dia, mas nada que seja muito exorbitante.

O ideal é fazer um bom posicionamento on-line para divulgar as opções de produtos, atrair clientes, fechar vendas on-line, e assim por diante. No começo, pode parecer muito difícil, mas com o tempo é possível obter bons resultados.

4. Dog Walker

Se você busca uma renda extra para quem tem pouco tempo, pode começar a pensar nos minutinhos do seu dia que você tem livre e que poderia usar de maneira positiva.

Por exemplo, se você faz caminhada todos os dias, que tal investir no trabalho de dog walker? Assim, além de garantir o seu exercício, você ainda poderá oferecer esse serviço para as pessoas que têm cachorros e não podem passear com eles.

Porém, nesse caso, apenas será necessário fazer estudos sobre o trabalho com cães, para a sua segurança e para a segurança dos pets, combinado? Boa sorte!