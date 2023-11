Renner anuncia processo seletivo com vagas para todo o Brasil

Inscrições poderão ser realizadas até 27 de novembro

O processo seletivo Renner anuncia que as vagas estão abertas. Portanto, se você deseja trabalhar na empresa não perca esta oportunidade. Além disso, confira como se inscrever.

A Renner é uma ótima chance de emprego e oferta muitos benefícios ao contratado. Veja!

Sobre o programa

A Renner está com as inscrições abertas para o Transforma Renner 2024, um processo seletivo pensado especialmente para profissionais recém-formados que estão prontos para dar o próximo passo em suas carreiras. Essa é a sua chance de fazer parte de uma das empresas mais renomadas do país!

O prazo para inscrições vai até o dia 27 de novembro, então não perca tempo e garanta o seu lugar nessa incrível oportunidade de crescimento profissional.

Diversas Possibilidades, Uma Escolha Sua

O programa de trainee deste processo seletivo tem uma duração de 10 meses e oferece duas áreas de especialização incríveis: Produto (Moda) e Gerência de Loja. Aqui, não é apenas um emprego; é a sua chance de mergulhar de cabeça na cultura e nos negócios da Renner.

Durante esses intensos 10 meses, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades seguindo a metodologia 70:20:10. Isso significa que 70% do seu aprendizado virá de experiências práticas, 20% através de interações sociais e troca de conhecimentos com outros profissionais, e 10% serão de aprendizado teórico formal.



Vivência Real e aprendizado Significativo

O Transforma Renner 2024 não é apenas um programa de trainee; é uma experiência imersiva no mundo corporativo. Você terá a orientação e apoio direto das lideranças da empresa, além de um caminho estruturado para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Se você está ansioso para fazer a diferença e deixar a sua marca no universo da moda e varejo, o Transforma Renner 2024 é o seu passaporte para o sucesso.

Escolha entre duas opções de programas: Trainee Gerência de Loja e Trainee de Produto (Planner, Designer e Buyer). A decisão está em suas mãos!

Não deixe essa oportunidade escapar. Inscreva-se agora e comece a trilhar o caminho para uma carreira brilhante na Renner!

Requisitos e Vantagens

Se você está pronto para decolar em sua carreira, o Transforma Renner 2024 é a sua passagem para o sucesso! Aqui estão os detalhes imperdíveis para as duas opções de programas disponíveis:

Programa Trainee Gerência de Loja

Graduação concluída entre julho de 2016 e dezembro de 2023.

Aberto a candidatos de todos os cursos de ensino superior.

Disponibilidade essencial nos finais de semana e feriados.

Programa Trainee de Produto (Planner, Designer e Buyer)

Formatura entre julho de 2018 e dezembro de 2023.

Prontidão para se mudar para Porto Alegre/RS.

Oportunidade aberta para recém-formados de todas as áreas.

Benefícios

Ao ingressar no Transforma Renner 2024, você não só estará moldando o seu futuro, mas também desfrutando de uma série de benefícios exclusivos:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR): Seu sucesso é recompensado.

Seu sucesso é recompensado. Auxílio-alimentação: Energize-se para o dia a dia.

Energize-se para o dia a dia. Assistência médica: Cuide de seu bem-estar com tranquilidade.

Cuide de seu bem-estar com tranquilidade. Gympass: Mantenha-se ativo e saudável.

Mantenha-se ativo e saudável. Vale-transporte: Facilidade para seus deslocamentos.

Facilidade para seus deslocamentos. Descontos em compras do grupo: Vista-se com estilo sem pesar no bolso.

Não perca a chance de transformar sua carreira e vivenciar uma jornada profissional enriquecedora com a Renner. Inscreva-se agora e faça parte desta incrível oportunidade de crescimento.

Como se inscrever

Os interessados deverão acessar o link disponível no site da empresa até 27 de novembro.

O processo seletivo para o Transforma Renner 2024 é um caminho emocionante, repleto de oportunidades para mostrar o seu potencial. Aqui está o que você pode esperar:

Etapas

Testes Online: Prove o seu conhecimento e habilidades. Entrevistas Gravadas: Deixe a sua personalidade brilhar, mesmo através da tela. Vivência na Renner: Mergulhe na cultura e nos desafios do dia a dia. Entrevistas com Gestores: Demonstre sua aptidão para a liderança. Entrevistas com a Diretoria: Mostre sua visão e ambição. Notificação de Aprovação: Receba a notícia que pode mudar sua vida!

O processo seletivo está marcado para iniciar em 18 de março de 2024. Este é o ponto de partida para a sua jornada na Renner, onde você terá a oportunidade de crescer profissionalmente, desenvolver suas habilidades e fazer parte de uma equipe dinâmica.