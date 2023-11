Renovação CalFresh: O que você pode fazer se perder o prazo deste mês?

EUSe você não sabe o que pode fazer se perdeu o prazo deste mês para CalFresh, no Departamento de Bem-Estar do Condado (Condado), entendemos que todos podem precisar de diferentes tipos de assistência no que diz respeito ao processo de solicitação de recertificação. Se você tem alguma deficiência ou precisa de ajuda com a inscrição, informe-nos e forneceremos o suporte necessário.

Para continuar recebendo Benefícios do CalFresh, é importante enviar sua solicitação de recertificação e realizar uma entrevista antes do término do período de certificação. Em muitos condados, você pode preencher convenientemente o formulário de recertificação online. Para verificar se esta opção está disponível em seu condado, visite beneficcal.org.

Ao preencher o pedido de recertificação, responda a todas as perguntas da melhor maneira possível. No mínimo, forneça seu nome, endereço e assinatura para iniciar o processo de recertificação. Antes de assinar o requerimento, revise seus direitos e responsabilidades. Você pode enviar a inscrição assinada pessoalmente, por correio, fax ou online.

Próximas etapas após o envio da inscrição

Assim que sua inscrição for recebida, o condado lhe enviará uma carta de agendamento para uma entrevista. A maioria das entrevistas é realizada por telefone, mas podem ser organizadas entrevistas pessoais, se necessário. Se você tiver alguma deficiência e precisar de medidas especiais, informe o condado. Durante a entrevista, nossa equipe pode ajudá-lo a preencher as seções restantes ou fazer alterações na inscrição.

Durante a entrevista de recertificação, o Condado analisará as informações fornecidas em sua inscrição e fará perguntas adicionais para determinar sua elegibilidade e benefícios para CalFresh.

Para evitar atrasos na recertificação, forneça todas as provas necessárias de mudanças nas circunstâncias durante a entrevista. Isto pode incluir alterações no rendimento, na composição do agregado familiar ou nos custos de habitação. Mesmo que você não tenha todas as provas exigidas, compareça à entrevista, pois o condado poderá ajudá-lo a obter a documentação necessária.

Consequências do envio tardio da inscrição

É crucial enviar sua solicitação de recertificação antes do término do período de certificação para evitar uma interrupção nos benefícios do CalFresh. Se sua inscrição atrasar mais de 30 dias após o término do período de certificação, você precisará se inscrever novamente usando a inscrição completa.

Se sua recertificação for aprovada antes do término do período de certificação, você continuará recebendo benefícios em seu cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT). Use seu cartão EBT e número de identificação pessoal (PIN) normalmente para comprar alimentos. No caso de um cartão EBT perdido, roubado ou destruído, entre em contato com (877) 328-9677 ou entre em contato com o condado imediatamente. Para obter uma lista de locais que aceitam EBT, visite ebt.ca.gov ou snapfresh.org.