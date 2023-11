Representante de Will Smith nega alegação de que fez sexo com Duane Martin

Will Smitha equipe de está negando uma nova alegação que ele fez Duane Martin foram pegos em um camarim fazendo sexo anos atrás… chamando a afirmação de “inequivocamente falsa”.

Um homem que afirma ser ex-amigo/assistente do ator, o irmão Bilaal ganhou as manchetes na terça-feira depois e a entrevista com Tasha K teve um grande impacto. Na entrevista, Bilaal afirma ter visto Will e Duane fazendo sexo anal.

Will Smith DESEJARIA que esta entrevista NUNCA acontecesse! Esta é uma das pessoas mais próximas de Will, além de Jada, para sentar e contar tudo sobre ele. Ao conhecer Jada, Tupac, a sexualidade e o tamanho da masculinidade de Will, ele SABE e CONTA TUDO‼️@bopulento Você pode assistir a esta entrevista COMPLETA… pic.twitter.com/uSjwqB2j8V — Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) 14 de novembro de 2023

Bilaal diz: “Abri a porta do camarim do Duane e foi aí que vi Duane fazendo sexo anal com Will”. Ele continua: “Havia um sofá e Will estava curvado sobre o sofá e Duane estava de pé matando-o, assassinando-o.

Um representante de Will nega completamente a alegação, dizendo ao TMZ: “Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa”. Além disso… uma fonte próxima à situação nos disse que Will está considerando tomar medidas legais após os comentários de Bilaal.

É claro que o relacionamento de Will tem sido foco de muita atenção ultimamente. Jada Pinkett Smith surpreendeu o mundo no mês passado quando ela revelou que ela e Will estavam separados e vivendo vidas completamente separadas desde 2016 em seu novo livro.

Jada disse que ficou chocada ao ouvir Will se referir a ela como sua esposa no Oscar, na noite do infame tapa com Chris Rock.

Quanto a Duane… ele ainda não abordou publicamente a alegação de Bilaal. Duane e Tisha Campbell Martin finalizaram o divórcio em 2020 – ela pediu o fim do casamento em 2018 – mas o processo de divórcio foi complicado, para dizer o mínimo.