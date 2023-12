Representante. Lauren Boebert pega Dave Chappelle para uma selfie no Capitólio

Dave Chappelle tem algumas congressistas dos EUA totalmente fangirling – e como uma delas é a deputada Lauren Boebertvocê não poderia culpar Dave se ele pedisse a ela para manter as mãos bem visíveis!

Boebert e deputado. Ana Paulina Lua tirou uma selfie ao lado do comediante na quinta-feira no Capitólio – e a congressista do Colorado transformou o momento em uma plataforma para suas opiniões anti-LGBTQ. Ela legendou sua postagem no IG: “Apenas três pessoas que entendem que existem apenas dois gêneros 😄”.

Uma fonte com conhecimento direto disse ao TMZ que Dave não tinha intenção de ser político com a oportunidade de foto, e foi um momento espontâneo. Ele está em DC para um evento “Art is Activism” na Duke Ellington School of the Arts… que é, notoriamente, a alma mater do ensino médio de Dave.

Disseram-nos que ele foi encontrar alguns amigos – não políticos, que trabalham no Capitólio, e acabou encontrando vários membros do Congresso, incluindo Lauren e Anna, que lutaram por fotos.



Você deve imaginar que Dave teve um monte de piadas circulando em sua cabeça ao ver o Rep. Boebert – considerando toda a agitação no início deste ano, quando ela estava ficando super prático no escuro com seu par em um teatro em Denver. Enquanto assistia “Beetlejuice”, nada menos!



