Residência SES DF saiu, veja vagas e requisitos

Atenção concurseiros da área da saúde: a Residência SES DF saiu! A saber, o edital acaba de ser divulgado, oferecendo 380 vagas para profissionais de saúde de nível superior interessados em programas de Residências Uni e Multiprofissional.

E olha que essa é uma oportunidade única, já que o processo seletivo oferece remunerações atrativas no valor de R$ 4.106,09.

Quer saber mais detalhes desse edital e ainda pegar dicas incríveis de como se preparar para as provas? É só ler até o final e conferir tudo!

Residência SES DF saiu

A Residência Uni e Multiprofissional em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal já teve edital publicado.

Dessa forma, para os interessados em participar do Curso de Formação de Soldados, as inscrições estarão abertas no período de 13 de novembro a 07 de dezembro de 2023. Durante esse intervalo, os candidatos podem submeter suas inscrições, desde que atendam a todos os critérios estabelecidos. É fundamental que os candidatos estejam atentos ao prazo e reúnam todos os documentos necessários para completar o processo de inscrição dentro do período especificado.

Enquanto isso, as provas estão marcadas para o dia 16 de dezembro de 2023, um sábado, o que permite que os candidatos se preparem com antecedência.

Remuneração e benefícios da Residência SES DF



Conforme os valores vigentes na data de publicação deste edital, a bolsa-residência mensal, estipulada pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Ministério da Educação (MEC) e paga pela SES-DF, é de R$ 4.106,09.

Além disso, os residentes aprovados terão acesso a uma série de benefícios, segundo a Portaria n.º 493, de 08 de julho de 2020, que incluem:

Bolsa-residência; Auxílio-moradia no valor de 30% da bolsa-residência; Um dia de folga semanal e um fim de semana (sábado e domingo) por mês. Descanso de 30 dias consecutivos a cada ano de atividade, podendo se dividir em duas etapas, 15 dias de folga; 4 refeições por dia quando houver atividades nos cenários da SES-DF; Licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias consecutivos em razão de nascimento ou adoção de filho; Licença-paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos em razão de nascimento ou adoção de filho; Licença para tratamento de saúde próprio.

Inscrições na Residência SES DF

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet no site https://www.iades.com.br/ no período entre 9h do dia 13 de novembro e 23h59 do dia 07 de dezembro de 2023.

É importante ressaltar que há uma taxa de inscrição no valor de R$ 149,00. No entanto, candidatos amparados pelo Decreto n.º 6.593/2008 que se enquadrem nas condições de inscrição podem solicitar a isenção da taxa.

Etapas do Concurso da Residência SES DF

A seleção para preenchimento das vagas compreenderá uma única fase, que consiste em duas etapas, sob responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES):

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de currículo, de caráter classificatório.

A prova objetiva será em Brasília — DF, na data provável de 16 de dezembro de 2023. Os detalhes, como locais, datas, turnos e horários da prova objetiva, serão divulgados no site do https://www.iades.com.br/ a partir de 14 de dezembro de 2023.

A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha, com até 4 alternativas e uma resposta correta. Além disso, a avaliação de currículo é somente classificatória, com a pontuação máxima de 10 pontos, independentemente do valor total dos títulos apresentados.

Enquanto isso, para a avaliação de currículo, os documentos deverão ser enviados no período de 8 horas do dia 13 de novembro às 23h59 do dia 7 de dezembro de 2023, através do upload de documentos no site do https://www.iades.com.br/.

É importante lembrar, ainda, que após esse período, a documentação não será mais aceita pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Como se preparar para as provas da Residência SES DF?

Como você deve saber, as provas para ser aceito no programa de Residência SES DF é muito concorrida. Sendo assim, a preparação para elas requer dedicação e foco.

Primeiramente, é essencial estabelecer metas factíveis para os estudos e cumpri-las, evitando o acúmulo de conteúdo atrasado. Ademais, não se prenda a todas as apostilas disponíveis, por ser impraticável e desnecessário estudar tudo. Em vez disso, concentre-se nas áreas de maior interesse e relevância para o seu campo de atuação.

Lembre-se de que o caminho para o sucesso na prova de residência médica exige disciplina e constância, e não a leitura exaustiva de todos os materiais disponíveis.

Então, agora que você já sabe que a Residência SES DF já saiu, coloque essas dicas em prática, se concentre na preparação e boa sorte. Aliás, volte sempre aqui, pois traremos atualizações e novidades em primeira mão para você!