Responda a pesquisa online e colabore com a melhora do transporte público em Penedo

A Prefeitura de Penedo, sempre buscando a excelência na gestão municipal, dá mais um passo significativo para aprimorar o transporte público da cidade.

Em uma iniciativa pioneira, o prefeito Ronaldo Lopes e o vice-prefeito João Lucas – através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) -, firmou parceria com a BM Consultoria, empresa qualificada sobre transporte viário.

Uma das etapas do trabalho é feita por meio de pesquisa de satisfação dos usuários do transporte coletivo, base de dados para fundamentar as transformações positivas no serviço público prestado mediante concessão das linhas de ônibus.

Por que é essencial a participação da comunidade?

Porque é você, cidadão penedense, quem utiliza diariamente o transporte coletivo, é o usuário quem conhece as rotas e enfrenta as adversidades do dia a dia. Sua experiência é o vetor que nos guiará para melhorias concretas, por isso é fundamental que você responda a pesquisa.O questionário é de fácil entendimento e se desdobra em dois formatos: digital, para alcançar a máxima capilaridade e facilidade de acesso; e presencial, para um aprofundamento qualitativo.

Para colaborar com a pesquisa digital, acesse o link https://pene.do/pesquisa e dedique alguns minutos para preencher os campos necessários.

Esta pesquisa estará disponível por 15 dias na forma digital e por mais de tempo no campo, um estudo feito de forma coletiva e o seu envolvimento direto é o que garantirá que os resultados sejam não apenas teóricos, mas práticos e aplicáveis.

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas está firmemente engajado neste projeto porque compreende a importância de um transporte público eficaz e se empenha diariamente para garantir que Penedo se destaque pelo cuidado e atenção com a mobilidade urbana

A BM Consultoria também não está poupando esforços, mobilizando engenheiros de tráfego, transporte e pesquisadores de campo, todos empenhados em captar a essência das demandas populares. E, nas ruas, os pesquisadores estão de ouvidos atentos, prontos para escutar e registrar cada opinião e sugestão.

Portanto, penedenses, especialmente aqueles que se deslocam pela cidade através do transporte público, esta é a hora de fazerem suas vozes ecoarem. Respondam a pesquisa, dialoguem com os pesquisadores, sejam protagonistas na escrita de um novo capítulo na história do transporte público de Penedo. Juntos, podemos mais!

SECOM/PMP