Resposta ousada de Aaron Rodgers quando questionado sobre os riscos de um retorno precoce de lesão

Tele é fato que Aaron Rodgers já está treinando ao lado de seus companheiros de equipe menos de três meses depois de romper completamente o tendão de Aquiles é surpreendente para todos. Na verdade, a ciência médica contemporânea determina que isto deveria ser impossível, mas novos avanços podem estar prestes a provar que é. O júri ainda não decidiu como se recuperou Aaron Rodgers realmente é. Uma coisa é jogar algumas tacadas sem pressão do time adversário e outra totalmente diferente é fazê-lo sob pressão em um jogo oficial. Rodgers entende os riscos que isso pode representar e parece disposto a apostar em seu retorno triunfante ao jogo que tanto ama.

Aaron Rodgers treina pela primeira vez desde a lesão de AquilesJatos de Nova York

Mas entender o contexto Aaron RodgersA lesão e o momento também são importantes porque há alguns aspectos a salientar. Em primeiro lugar, Rodgers já está no crepúsculo de sua carreira. Com dois anéis do Super Bowl em seu currículo e considerado um dos maiores de todos os tempos, ele realmente não tem nada a perder. Se ele voltar a jogar pelo Jatos de Nova York e cai machucado novamente, ele claramente não parece ter problemas com a aposentadoria. Tentar provar que a ciência médica convencional está errada através da utilização destes novos tratamentos parece ser a força motriz por detrás deste iminente regresso à actividade.

O que Aaron Rodgers pensa sobre um retorno antecipado?

Quando Aaron Rodgers provavelmente não pensa no efeito que sua decisão terá dentro do Jatos de Nova York organização. Ele não está recebendo um centavo por jogar futebol e eles podem se opor a essa abordagem arriscada da sua parte. Claramente, tudo o que importa a Rodgers é voltar a jogar e esperar que este tratamento seja realmente a vanguarda da tecnologia da ciência médica. Ele teve uma frase simples para responder quando questionado se estava ciente dos riscos de seu retorno potencialmente precoce de uma lesão. Ele disse: “Meu problema é: qual é a pior coisa que pode acontecer?” Temos algumas ideias sobre isso…