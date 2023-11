Resposta surpreendente de LeBron James após derrota para o Houston Rockets: Não tenho uma avaliação

Tele Los Angeles Lakers estão agora com 3-5 para iniciar a temporada 2023/24 da NBA, após uma pesada derrota por 128-94 para o Foguetes Houston na quarta-feira.

Eles estavam sem Antonio Davis para este, devido a uma lesão, e Lebron James explicou posteriormente que esta equipe está passando por dificuldades por causa de todas as mudanças de escalação, muitas das quais devido a lesões.

“Não podemos construir coesão se não tivermos a nossa unidade”, disse ele.

“É simples assim. Estamos muito esgotados no lado das lesões.”

Questionado se ele tem uma opinião sobre a estrutura do plantel, Lebron James deu uma resposta surpreendente.

“Não tenho uma avaliação”, respondeu ele.

Outros jogadores do Lakers compartilham as preocupações de LeBron James

O astro não foi o único a expressar preocupação com as ausências.

“Todos os dias temos uma formação diferente, tocamos com caras diferentes e novos caras chegam”, Rui Hachimura disse.

“É quase como se tivéssemos uma negociação todos os dias, sabe?”

Treinador Presunto Darwin também concordou que há muita rotação, mas admitiu que o Lakers não podem sentir pena de si mesmos.

“É difícil, pois estamos lidando com circunstâncias diferentes, com caras entrando e saindo do line-up, mas ninguém vai sentir pena de você, especialmente quando você é um Los Angeles Lakers,” ele disse.

“Então, nosso maior objetivo agora é entrar Fénix na sexta-feira e ser apenas o time mais trabalhador, mais competitivo e mais unido em quadra por 48 minutos.”