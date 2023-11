Resultado da pesagem do UFC 295: luta oficial pelo campeonato, 2 lutadores perdem peso

Quatro desafiantes estão prontos para reivindicar ser os melhores do mundo.

Na pesagem oficial do UFC 295 de sexta-feira, os competidores vagos do campeonato meio-pesado da luta principal Alex Pereira (204) e Jiri Prochazka (204,2) ganharam peso com sucesso, assim como os pesos pesados ​​da co-luta principal Sergei Pavlovich (259,8) e Tom Aspinall (261,6).

Pavlovich e Aspinall lutam pelo título interino dos pesos pesados ​​depois que o atual campeão Jon Jones foi forçado a se retirar de uma luta com Stipe Miocic que originalmente seria a atração principal do show de sábado no Madison Square Garden, em Nova York.

Pereira busca se tornar campeão de duas divisões depois de já ter conquistado o título dos médios do UFC, enquanto Prochazka tem a chance de recuperar o título que abandonou em novembro passado após sofrer uma lesão no ombro.

A pesagem oficial teve alguns contratempos na parte preliminar do card, já que Roosevelt Roberts e Jamall Emmers não conseguiram atingir o peso.

Roberts pesava 158 libras, dois quilos acima do limite dos leves fora do título para sua luta com Mateusz Rebecki. O recente Lutador Final 31 O competidor interveio com menos de uma semana de antecedência para o ferido Nurullo Aliev.

Emmers perdeu o limite do peso pena sem título por meio quilo, chegando a 147 libras.

Ainda não se sabe se as respectivas lutas de Roberts e Emmers continuarão no peso catch e, em caso afirmativo, que porcentagem de suas bolsas eles perderão como penalidade.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 295.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Jiri Prochazka (204.2) vs. Alex Pereira (204)

Sergei Pavlovich (259,8) x Tom Aspinall (261,6)

Mackenzie Dern (115,6) x Jéssica Andrade (116)

Matt Frevola (155,6) x Benoit Saint Denis (156)

Pat Sabatini (145,8) vs. Diego Lopes (145,4)

Card Preliminar (ESPNEWS/ESPN+ às 20h ET)

Stephen Erceg (125,6) x Alessandro Costa (125,4)

Tabatha Ricci (115,4) vs. Loopy Godínez (115)

Mateusz Rebecki (155,8) x Roosevelt Roberts (158)*

Nazim Sadykhov (155,6) vs. Viacheslav Borshchev (154,8)

Primeiras preliminares (ESPN + e UFC Fight Pass às ​​18h ET)

Jared Gordon (155,6) x Mark Madsen (154,6)

John Castaneda (137,6) vs. Kyung Ho Kang (138) – peso catch de 138 libras

Kevin Borjas (125,8) x Joshua Van (125,8)

Dennis Buzukja (145,6) vs. Jamall Emmers (147)*

*peso perdido