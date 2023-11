Resultado da pesagem do UFC São Paulo: Jailton Almeida, oficial de Derrick Lewis; duas lutas canceladas

Jailton Almeida x Derrick Lewis é oficial do UFC São Paulo depois que os dois pesos pesados ​​chegaram abaixo do limite de 265 libras na manhã de sexta-feira no Brasil.

Peso meio-pesado de carreira que fez 4 a 0 desde que subiu de divisão em 2022, “Malhadinho” Almeida pesava 236 libras, cinco libras a mais do que seu confronto anterior na luta principal com Jairzinho Rozenstruik. Ele venceu a partida por finalização no primeiro round.

Lewis chegou com 265 libras. Na luta anterior, “The Black Beast” subiu na balança com 263,5 quilos por dia antes de nocautear Marcos Rogério de Lima em apenas 33 segundos.

Nicolas Dalby e Gabriel Bonfim ganharam peso com sucesso na co-luta principal dos meio-médios, ambos pesando 170,5 libras. O irmão de Gabriel, Ismael Bonfim, foi um dos três lutadores que perdeu peso na manhã desta sexta-feira, chegando aos 159,5 quilos para o confronto do peso leve com Pichel. A luta foi cancelada.

Victor Hugo, que concordou em enfrentar o peso galo Daniel Marcos em curto prazo para substituir o lesionado Daniel Santos, pesava 138,5 quilos. O confronto também foi cancelado. Jacque Enriquez primeiro relatou a notícia.

Eduarda Moura perdeu peso por 4,5 quilos antes do confronto no peso palha com Montserrat Ruiz e foi multada em 30 por cento. Segundo seu empresário, a menstruação de Moura chegou na terça-feira e ela está com endometriose, o que afetou sua redução de peso.

Ismael Bonfim estourou o limite dos leves e cravou 72,3kg na balança durante a pesagem oficial do UFC São Paulo. O lutador não vai continuar tentando baixar o peso. pic.twitter.com/3CJciKwlsP — Coutinho (@luis_coutinho) 3 de novembro de 2023

Mais uma péssima notícia. Eduarda Ronda não bateu o peso limite do peso-palha e cravou 54,2kg antes da luta contra Montserrat Ruiz no UFC São Paulo. pic.twitter.com/dGDCxRFNgB — Coutinho (@luis_coutinho) 3 de novembro de 2023

Victor Hugo, chamado de última hora pro lugar de Daniel Willycat, também não bateu o peso dentro do limite da categoria do peso-galo e cravou 62,8kg na balança antes da pesagem oficial do UFC São Paulo. pic.twitter.com/JGPVtPS9is — Coutinho (@luis_coutinho) 3 de novembro de 2023

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC São Paulo.

Cartão principal (ESPN + às 21h ET)

Jailton Almeida (236) vs. Derrick Lewis (265)

Gabriel Bonfim (170.5) vs. Nicolas Dalby (170,5)

Rodrigo Nascimento (264) vs. Don’Tale Mayes (264)

Caio Borralho (186) vs. Abus Magomedov (185)

Rodolfo Vieira (185.5) vs. Armen Petrosyan (186)

Ismael Bonfim (159,5)* vs. Vinc Pichel (155,5) ** – cancelado

Preliminares (ESPN + às 18h ET)

Elfos Brener (164) vs.

Rinat Fakhretdinov (170,5); Elizeu Zaleski de Santos (171)

Victor Hugo (138,5)* x Daniel Marcos (136) – cancelado

Vitor Petrino (206) vs. Modesto Bukauskas (205,5)

Ângela Hill (115,5) x Denise Gomes (115,5)

Eduarda Moura (119,5)* vs. Montserrat Ruiz (114,5)

Kaue Fernandes (155) x Marc Diakiese (155)

* Ismael Bonfim, Victor Hugo and Eduarda Moura missed weight

** Vinc Pichel ganhou peso na segunda tentativa