Resultado do Vestibular de Medicina 2024 da UNICID é divulgado

A Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) é uma instituição de ensino superior privada com a sua principal sede na cidade de São Paulo/SP.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos vestibulandos.

Todos os candidatos que estão participando do processo seletivo da instituição devem ficar atentos. Na última segunda-feira, dia 06 de novembro, a UNICID divulgou a lista de candidatos aprovados em primeira chamada no Vestibular de Medicina 2024.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNICID. Confira!

Vestibular de Medicina UNICID 2024: resultado é publicado

Conforme previsto pelo cronograma oficial do processo seletivo, a UNICID divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda-feira, 06 de novembro.

Dessa forma, todos os candidatos já podem visualizar a lista de aprovados em primeira chamada, disponível no site da UNICID. Não é preciso realizar login ou cadastro na plataforma para consultar a lista de classificação geral. Mas, caso os participantes queiram visualizar o desempenho pessoal no processo seletivo, será necessário acessar o site com o próprio número de CPF cadastrado no momento da inscrição.

Todos os participantes aprovados no processo seletivo deverão realizar os procedimentos de matrícula na UNICID entre os dias 06 e 17 de novembro.



Você também pode gostar:

Além disso, também devemos mencionar que a UNICID poderá publicar uma segunda chamada de candidatos aprovados no processo seletivo, convocando os estudantes da lista de espera. Os participantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição entre os dias 20 e 23 de novembro.

Os estudantes poderão fazer a própria matrícula de forma online por meio do campo “Confira o resultado”, no site da UNICID.

Ficou com alguma dúvida sobre a divulgação do resultado ou os procedimentos de matrícula? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNICID e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNICID 2024: gabarito já foi divulgado

Todos os candidatos também podem acessar o gabarito da prova objetiva, que foi disponibilizado em formato PDF no site da UNICID. Os estudantes não precisam realizar nenhum tipo de login ou cadastro na plataforma para visualizar o gabarito.

É importante ressaltar que, segundo as informações divulgadas pela UNICID, os candidatos puderam enviar recursos quanto ao gabarito preliminar até o dia 31 de outubro. Após a análise dos recursos, a UNICID divulgou a versão definitiva do gabarito.

Vestibular de Medicina UNICID: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2024 da UNICID previa a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos no dia 28 de outubro. O exame foi aplicado somente no campus de Pinheiros da UNICID, na cidade de São Paulo/SP.

A prova era composta por 45 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Biologia.

9 questões de Química;

5 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

5 questões de Matemática;

4 questões de História;

4 questões de Geografia;

5 questões de Física;

4 questões de Língua Estrangeira (Inglês).

Além disso, os participantes também precisaram escrever um texto argumentativo-argumentativo com base no tema proposto pela prova de redação do Vestibular da UNICID. Os textos de apoio deverão ser levados em consideração durante o processo de composição do texto.

O candidato poderá receber uma nota máxima de 100 pontos no processo seletivo e a pontuação final no Vestibular de Medicina 2024 será calculada com base nas notas obtidas na prova de questões objetivas e na redação.

Vestibular de Medicina UNICID: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNICID está oferecendo 196 vagas para o curso de Medicina oferecido na unidade principal da instituição, na cidade de São Paulo/SP.

Os participantes aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.