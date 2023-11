Resultados da pesagem do UFC Vegas 82: Brendan Allen e Paul Craig definidos para a luta principal, 3 lutadores perdidos

Brendan Allen e Paul Craig estavam no ponto antes de um confronto importante dos médios.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 82, Craig foi o primeiro lutador a pesar e atingiu a marca sem título, pesando 186 libras. Allen seguiu logo depois, também atingindo 186 na escala. Os dois se enfrentam na luta principal deste sábado, que acontece no UFC APEX, em Las Vegas.

Vários outros nomes notáveis ​​​​chegaram ao peso sem problemas, incluindo os pesos médios do co-evento principal Michael Morales (171) e Jake Matthews (170,5) e os pesos leves Chase Hooper (155,5) e Jordan Leavitt (155,5).

No entanto, três lutadores perderam peso para o UFC Vegas 82. O peso pena Lucas Alexander (148) e o peso mosca Rafael Estevam (128) estavam dois quilos acima do limite sem título em suas respectivas lutas com Jeka Saragih e Charles Johnson, enquanto o peso galo Ailin Perez foi 0,5 libra acima do limite sem título em sua luta com Lucie Pudilova.

Ainda não se sabe se essas lutas ocorrerão como pesos-casados ​​e, em caso afirmativo, que porcentagem das bolsas dos lutadores infratores será perdida como penalidade.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 82.

Cartão principal (ESPN + às 17h ET)

Brendan Allen (186) x Paul Craig (186)

Michael Morales (171) x Jake Matthews (170,5)

Chase Hooper (155,5) vs.

Payton Talbott (136) x Nick Aguirre (136)

Luana Pinheiro (115.5) vs. Amanda Ribas (115.5)

Myktybek Orolbai (170) vs. Médico Uros (171)

Preliminares (ESPN + às 14h ET)

Jonathan Pearce (145,5) vs. Joanderson Brito (145)

Chad Anheliger (134,5) x Jose Johnson (136)

Christian Leroy Duncan (186) x Denis Tiuliulin (186)

Mick Parkin (262.5) vs. Caio Machado (250)

Jeka Saragih (146) vs. Lucas Alexandre (148)*

Lucie Pudilova (135,5) vs. Ailin Perez (136,5)*

Trey Ogden (155,5) x Nikolas Motta (155)

Charles Johnson (125) vs. Rafael Estevam (128)*

*peso perdido