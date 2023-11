Resultados do Bellator 301: Amosov x Jackson

O MMA Fighting terá resultados do Bellator 301 para o evento Amosov x Jackson e mais na Wintrust Arena, em Chicago, na noite de sexta-feira.

Na luta principal, o campeão meio-médio do Bellator, Yaroslav Amosov, defende o título contra Jason Jackson.

Na co-headliner, o campeão peso galo do Bellator, Sergio Pettis, enfrenta o campeão interino Patchy Mix na unificação do título. E o Grande Prêmio dos Leves do Bellator continua com Patricky Pitbull enfrentando Alexander Shabliy nas semifinais.

Confira abaixo os resultados do Bellator 301.

Card principal (Showtime AO VIVO agora)

Yaroslav Amosov x Jason Jackson

Sergio Pettis vs.

Raufeon Stots vs. Danny Sabatello

AJ McKee derrotou. Sidney Outlaw por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Alexander Shabliy derrotou. Patricky Pitbull por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45)

Card Preliminar

Archie Colgan derrotou. Pieter Buist por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Denise Kielholtz derrotou. Sumiko Inaba por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Timur Khizriev derrotou. Justin Gonzales por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Keri Anne Taylor-Melendez derrotou. Sabriye Sengul por sub (guilhotina) – Round 2, 2:06

Matheus Mattos def. Richard Palencia via sub (rear-naked choke) – Round 2, 3:20

Ramazan Kuramagomedov derrotou. Randall Wallace por sub (mata-leão) – Round 2, 3:49

Islam Mamedov derrotou. Killys Mota por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Cody Law derrotou. Jefferson Pontes por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Tim Wilde derrotou. Mike Hamel por nocaute técnico (socos) – Round 3, 2:47

Yves Landu derrotou. Isao Kobayashi por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Tyrell Fortune x Marcelo Golm