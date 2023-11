Resultados do Bellator 301: Jason Jackson surpreende Yaroslav Amosov, Patchy Mix destrói Sergio Pettis

Se o Bellator 301 foi o último card da história da empresa, saiu com força.

Na noite de sexta-feira na WinTrust Arena em Chicago, Jason Jackson foi o autor de um dos resultados mais surpreendentes do ano, derrotando o invicto Yaroslav Amosov para se tornar o novo campeão dos meio-médios do Bellator.

Jackson deixou Amosov desconfortável desde o início, aplicando pressão constante e defendendo as quedas de Amosov de forma brilhante. No terceiro round, Jackson derrubou Amosov com a mão direita e depois pisou fundo, finalmente encerrando a luta com um uppercut curto e feio enquanto Amosov tentava uma queda desesperada.

Jackson passa para 17-4 e é o sétimo lutador a deter o título meio-médio do Bellator, enquanto a derrota foi a primeira da carreira de Amosov, levando-o para 27-1 no geral. A luta também foi a última da era Bellator no Showtime – e possivelmente da promoção em geral.

No co-evento principal, Patchy Mix continuou sua campanha impressionante, demolindo Sergio Pettis para conquistar o título indiscutível do peso galo. Mix foi simplesmente demais para Pettis desde o sino de abertura, derrubando o campeão à vontade e controlando a ação durante a maior parte do primeiro round. O mesmo aconteceu no segundo, só que desta vez ele foi para as costas e travou um mata-leão que obrigou Pettis a bater 1:51 segundos do segundo round. Mix agora passa para 19-1 em sua carreira profissional.

Também no card principal, Raufeon Stots fez 2 a 0 sobre Danny Sabatello, vencendo a revanche por decisão unânime. Em uma luta mais divertida do que o primeiro encontro, Stots e Sabatello foram muito mais agressivos na trocação, mas ainda tiveram as mesmas lutas emocionantes no tatame. No final, Stots foi simplesmente capaz de causar mais danos para levar a decisão para casa.

Em luta de destaque na noite, AJ McKee manteve vivo seu recorde perfeito de 155 libras, tomando uma decisão unânime sobre Sidney Outlaw em uma luta extremamente sangrenta. Foi uma luta pouco inspiradora, com Outlaw marcando quedas e mantendo a liderança, mas sem oferecer muito ataque. Enquanto isso, McKee permaneceu ativo, ultrapassando Outlaw e abrindo um corte feio que deixou os dois homens cobertos de sangue. No final, McKee acertou todos os três rounds no placar de todos os juízes.

Na abertura do card principal, Alexander Shabliy abriu sua passagem para a final do Grande Prêmio dos leves, dominando Patricky Pitbull por cinco rounds para garantir uma ampla vitória por decisão unânime. A trocação de Shabliy foi simplesmente demais para o ex-campeão dos leves do Bellator, enquanto ele sangrava e golpeava Pitbull com uma variedade de socos, ganchos e chutes.

Shabliy enfrentará ostensivamente o campeão dos leves Usman Nurmagomedov na final do Grande Prêmio dos leves no próximo ano.